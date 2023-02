Nacional Potosí x El Nacional ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), pela primeira fase da Pré-Libertadores; veja como acompanhar na internet

Nacional Potosí e El Nacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, pelo jogo de ida da primeira fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Nacional Potosí estreou na temporada de 2023 com uma derrota por 3 a 0 para o Oriente Petrolero, em partida válida pelo Campeonato Boliviano. Esta será a primeira participação da equipe de Potosí em Libertadores.

Do outro lado, a partida será a primeira oficial do El Nacional em 2023, já que o campeonato equatoriano terá início apenas no próximo dia 26 de fevereiro. A equipe equatoriana faz a sua 25ª participação em Libertadores, retornando à competição após cinco edições sem conseguir se classificar.

Prováveis escalações

Escalação do provável Nacional Potosí: Saidt Mustafá, Óscar Añez, Martín Chiatti, Jorge Ándia, Daniel Mancilla, Torricoi, Luis Pavía, Ortiz, Maximiliano Núñez, Gustavo Cristaldo e Martín Prost.

Escalação do provável El Nacional: D. Cabezas, R. de Jesús, Castillo, D. Patiño, Quiñonez, J. Orovio, M. Balda, D. Armas, M. Solís, S. Gómez e B. Palacios.

Desfalques

Nacional Potosí

Sem desfalques confirmados.

El Nacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?