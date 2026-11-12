"Nacho na frente": as boas notícias se acumulam para o Al-Qadsiah antes do confronto com o Al-Nassr

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O Al-Qadsiah recebeu boas notícias antes de disputar partidas importantes após o fim da atual pausa para os jogos das seleções, com destaque para o confronto diante do Al-Nassr pela Roshn Saudi League.

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O Al-Hilal lidera a tabela de classificação com 30 pontos em 11 partidas, seguido pelo Al-Qadisiyah, com 28 pontos em 12 jogos, e, logo atrás, pelo Al-Nassr, em terceiro, com a mesma pontuação, mas tendo disputado 11 partidas.

O jornal "Asharq Al-Awsat" afirmou que o Al-Qadisiyah aguarda o retorno de vários de seus astros após a atual pausa, mais especificamente os nomes que se afastaram do time nas últimas rodadas, cuja ausência teve impacto negativo em diversas partidas.

Nacho Hernández: força defensiva

No topo desses nomes está o veterano zagueiro espanhol Nacho Hernández, cuja ausência se refletiu no rendimento defensivo do time em algumas partidas importantes, especialmente diante do Al-Hilal, na disputa pela liderança do campeonato, que o Al-Qadisiyah perdeu em casa (3 a 2).

O time também sentiu a falta de sua presença como líder experiente dentro de campo, algo apontado pelo técnico irlandês Brendan Rodgers em sua resposta à pergunta do "Asharq Al-Awsat" sobre o impacto de sua ausência no confronto com o Al-Hilal, após terem sido cometidos erros defensivos evidentes que pesaram na derrota.

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Além de Nacho e de sua reabilitação da lesão, somam-se o uruguaio Nahitan Nández e também o zagueiro Jihad Zakri, cuja lesão causou sua exclusão da lista da seleção principal da Arábia Saudita, que realiza período de treinamentos no Catar.

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Com partidas difíceis pela frente após a próxima pausa e a pressão dos compromissos, em razão da coincidência entre os jogos do Campeonato Saudita de Profissionais e a Liga dos Campeões da Ásia de Elite, o Al-Qadisiyah precisa desses nomes para auxiliá-lo em sua trajetória local no campeonato e também na competição continental.

O embate entre Al-Qadisiyah e Al-Nassr

O próximo confronto com o Al-Nassr, marcado para o dia 4 de dezembro, representa talvez uma das partidas mais aguardadas pela torcida do time, a fim de romper o empate de pontos com o Al-Nassr, ou até mesmo avançar novamente nas posições, ainda que esse jogo seja precedido por uma série de partidas para cada time.

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Em uma rápida análise dos jogos do Al-Qadisiyah contra o Al-Nassr desde o retorno do Al-Qadisiyah à liga dos profissionais, parece ser ele o único a superar o Al-Nassr nos quatro jogos pela liga nas duas últimas temporadas, seja em Riad ou em Dammam, registrando uma superioridade clara e um impulso moral que o time busca preservar.

É provável que o retorno de Nacho ocorra no confronto com o Al-Feiha, em 27 de novembro deste ano, ou seja, a partida que antecede o confronto com o Al-Nassr pela liga, enquanto o retorno de Nández parece que vai atrasar um pouco.

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Compromissos importantes para o Al-Qadisiyah

Os compromissos do Al-Qadisiyah nesta temporada serão em várias frentes: ele disputa o campeonato, a Liga dos Campeões da Ásia de Elite e também a Supercopa Saudita, marcada para o Kuwait a partir de 18 de dezembro, além da Copa do Rei, sendo o único time entre as equipes da Região Oriental a disputar todas essas quatro competições.

No tocante às demais lesões, é provável o retorno do zagueiro Walid Al-Ahmad aos treinos coletivos em dezembro, após concluir as etapas de tratamento da lesão de ligamento cruzado que sofreu no confronto com o Al-Ahli, em meados de março passado, em jogos da liga da temporada anterior, tendo passado cerca de 8 meses em etapas de tratamento.