Nacho Fernández foi decisivo em todos os gols do Atlético-MG desde sua estreia

Meio-campista argentino já é chamado de 'fenômeno' por muitos torcedores do Galo por conta de seu rendimento em campo

O torcedor do Atlético Mineiro vive uma verdadeira lua-de-mel com um jogador específico: o recém-chegado Ignacio Fernandez, o Nacho Fernandez, tem superado as expectativas e se mostrado um jogador fundamental para os objetivos que o time de Belo Horizonte quer conquistar na temporada.

Desde sua estreia com a camisa do Galão da Massa, Nacho participou de absolutamente todos os gols que sua equipe fez enquanto esteve em campo. As boas performances começam a deixar o torcedor atleticano esperançoso por títulos na temporada.

Foram três partidas disputadas no Atlético e Nacho soma 264 minutos em campo. Nesse período, ele marcou três gols, deu duas assistências e ainda sofreu um pênalti, que foi convertido em bola na rede.

Seu primeiro jogo com o manto alvinegro foi contra o Coimbra. Naquela ocasião, o Galo venceu por 3 a 0 e Nacho marcou um gol, deu uma assistência e sofreu o pênalti cobrado por Hulk.

No jogo seguinte, na derrota, de virada, por 2 a 1 para a Caldense, foi de Nacho o passe para o gol de Keno.

Já no clássico estadual contra o América, ele marcou os dois primeiros gols do Galo. O terceiro, de Arana, foi marcado quando Nacho já tinha sido substituído.

Contratado no começo de março de 2021 pelo Galo, Nacho chegou causando grande impacto em Minas Gerais e deve brigar para ser um dos protagonistas do Brasileirão deste ano.