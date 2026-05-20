Na véspera do confronto das eliminatórias, Dick Lukkien elogia a joia do Ajax: “Um jogador de classe incrível”

Dick Lukkien tem uma excelente opinião sobre Dies Janse, como ficou claro em uma entrevista detalhada concedida pelo técnico do FC Groningen à revista Voetbal International. Janse está emprestado pelo Ajax nesta temporada e enfrentará seu clube de origem na quinta-feira, nas eliminatórias.

O que Lukkien acha de Janse? “Muito bom, acho que o Dies é um jogador de classe incrível”, é a resposta dele. “Tive a oportunidade de trabalhar com muitos jogadores excelentes e o Dies se encaixa perfeitamente nesse grupo. Se você chega aqui aos 19 anos e, desde o primeiro dia — que para ele foi fora de casa contra o PSV —, mostra do que é capaz, então você tem algo de especial.”

“Dies também se desenvolveu muito bem ao longo do ano e demonstra uma atitude que combina perfeitamente com a vontade de dar o melhor de si: dia após dia, e principalmente isso é crucial. Dies quase nunca está satisfeito e sempre quer mais.”

Lukkien acredita, portanto, que Janse tem um futuro brilhante pela frente. “Para mim, ele é um jogador de ponta em potencial. É claro que vamos perdê-lo no ano que vem, sim.”

Em princípio, Janse retorna ao Ajax no próximo verão, onde ainda tem contrato até meados de 2029. De acordo com fontes bem informadas da Bélgica, ele também está na mira do Club Brugge, embora essa notícia tenha sido posteriormente desmentida por Mike Verweij, do De Telegraaf.

Para Janse, a partida da repescagem de quinta-feira é um pouco ambígua, já que ele possivelmente voltará a jogar pelo Ajax na próxima temporada e também gostaria de disputar competições europeias com o time de Amsterdã. “É especial quando você pensa nisso dessa forma, mas, por outro lado: agora sou jogador do Groningen, então tenho que dar o meu melhor pelo Groningen e é assim que as coisas são”, disse ele à RTV Noord.

“Agora sou jogador do Groningen, então tenho que garantir meu sustento aqui”, ressalta Janse mais uma vez. “Ainda não posso dizer onde vou jogar na próxima temporada. Talvez eu fique no Groningen e chegue a disputar competições europeias. Isso é bem possível. Não posso dizer nada a respeito.”