Sky informa que vários clubes, incluindo dois rivais do FCB na Bundesliga, teriam sondado Ibrahimovic. Objetivo: contratar o jogador de 20 anos ainda neste verão.

Concretamente, as consultas da Bundesliga viriam de Werder Bremen e Union Berlin, e se tratariam de possíveis empréstimos. Entre o clube hanseático e Ibrahimovic já teriam acontecido conversas sobre isso. A Atalanta Bergamo também estaria interessada. Para o clube da Serie A, uma compra também seria concebível.

Uma saída do talento, que tem contrato na Säbener Straße até 2028, viria de fato como uma surpresa após os desdobramentos do verão. Depois de um total de três empréstimos a Frosinone Calcio, Lazio Roma e 1. FC Heidenheim, Ibrahimovic está firmemente nos planos do elenco profissional do técnico Vincent Kompany e deve ser o primeiro substituto de Luis Diaz pela ponta esquerda. O recordista em títulos inclusive anunciou isso oficialmente há algumas semanas por meio de um comunicado à imprensa.

"Arijon chegou ao FC Bayern já aos 12 anos e construiu seu caminho passo a passo por meio do nosso campus e de empréstimos direcionados. Sobretudo no muito bom último ano em Heidenheim, ele aprendeu muito pessoalmente para agora estar pronto para o FC Bayern", disse na época o diretor esportivo Christoph Freund. "Seu desenvolvimento é exemplar das possibilidades que mostramos aos nossos talentos. Agora, para ele, não se trata mais apenas de aprender, mas de atacar, aqui no FC Bayern."

O próprio Ibrahimovic disse: "Estou extremamente feliz por receber a chance de poder jogar no maior clube do mundo. Quero aproveitar minha chance de qualquer maneira."

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Arijon Ibrahimovic estreou em 2023 pelos profissionais do FC Bayern

Esse vento mudou um pouco, já que, segundo a Sky, tanto o FCB quanto Ibrahimovic agora estariam "abertos" a uma transferência por empréstimo para um clube no qual ele tenha mais tempo de jogo do que em Munique.

O alemão da seleção sub-21 estreou no início de 2023, aos 17 anos, sob o comando de Julian Nagelsmann, pelos profissionais do FC Bayern. Depois vieram mais três aparições e os empréstimos citados. Na vitória por 2 a 1 dos Vermelhos na Supercopa no último fim de semana contra o Borussia Dortmund, ele esteve na lista de Kompany, mas não entrou em campo.