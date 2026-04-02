Na velocidade de um foguete... O valor de mercado do astro do Barcelona dobrou em 9 meses!

O jovem jogador do Barcelona, Fermin López, teve um grande salto em seu desempenho técnico, o que fez com que seu valor de mercado dobrasse significativamente durante a atual temporada, segundo uma reportagem da imprensa espanhola.

O jornal madrilenho “Marca” destacou, nesta quinta-feira, que López participou de 28 gols na temporada atual até o momento (marcou 12 e deu 16 assistências), em 39 partidas disputadas em todas as competições, sendo titular em 27 delas.

López superou claramente seus números das temporadas anteriores, tanto em termos de minutos jogados quanto de influência em campo.

Leia também

Real Madrid está pronto para dispensar jogador por causa de Fernandes

Hakimi revela: treinei com a Espanha depois de me juntar ao Marrocos... e foi isso que me afastou

Capello: Os zagueiros da Itália são bons no ataque, mas não na defesa!

Além disso, o valor de mercado de Fermin López deu um salto impressionante: era de 50 milhões de euros em junho passado, subiu para 60 milhões em outubro e continuou a subir até atingir 70 milhões de euros em dezembro, antes de chegar a 100 milhões de euros em março.

Com esse valor, o jogador da seleção espanhola entra para o seleto grupo dos jogadores mais caros da La Liga, atrás de nomes como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Pedri, Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Federico Valverde, estrelas do Real Madrid e do Barça.