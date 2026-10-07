O jornal turco Milliyet informa que Ibrahim Haciosmanoglu, presidente da Federação Turca de Futebol, e sua diretoria já tomaram a decisão correspondente. Oficialmente, porém, isso ainda não foi confirmado até o momento.

Montella já havia sido alvo de críticas após a Copa do Mundo extremamente decepcionante no verão, quando a eliminação dos turcos ainda na fase de grupos, depois de entrarem no torneio tratados como azarões, ficou definida de forma precoce após derrotas para a Austrália (0 a 2) e o Paraguai (0 a 1). As quatro derrotas, algumas delas por placares expressivos, nos quatro primeiros jogos da nova temporada da Liga das Nações agora tornaram a saída do italiano aparentemente inevitável.

Se a equipe de Montella inicialmente teve uma atuação respeitável na derrota por 0 a 1 para o estrelado time da França, as vozes críticas ficaram cada vez mais altas após o 1 a 4 contra a Itália e o 0 a 3 na Bélgica. Na segunda-feira, a Turquia então também perdeu o jogo de volta contra os italianos por 3 a 1, e o rebaixamento da Liga A da Liga das Nações está, com isso, praticamente selado.

Como Vincenzo Montella reagiu aos pedidos de renúncia na Turquia?

Os torcedores turcos já haviam pedido a saída de Montella em meio ao 0 a 3 na Bélgica, e o treinador de 52 anos se defendeu: "Estatisticamente, foi um jogo equilibrado. Nesse nível, não se pode cometer erros. Quando você os comete, o adversário não perdoa", explicou Montella, e acrescentou, olhando para a força dos rivais: "Estar na Liga A é um privilégio, não uma punição. Por isso, precisamos evoluir, dar o nosso melhor e continuar trabalhando."

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Ele disse não querer "dar muita atenção às críticas atuais. Com esses jogadores, voltamos à Copa do Mundo depois de 24 anos e subimos para a Liga A." De fato, a Turquia, sob o comando de Montella, que assumiu em setembro de 2023 no lugar do técnico alemão Stefan Kuntz, demitido pouco antes, se classificou para uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 2002. Além disso, com Montella à beira do campo, a seleção fez uma boa Euro 2024, chegou até as quartas de final e caiu ali por pouco diante da Holanda (1 a 2).

Quem sucederia Montella na Turquia?

Para a Copa do Mundo, havia grande expectativa na Turquia diante de um grupo acessível com Austrália, Paraguai e Estados Unidos, além de uma equipe de alto nível liderada por Arda Güler (Real Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter de Milão) e Kenan Yildiz (Juventus de Turim). Por isso, a decepção foi ainda maior após a eliminação precoce.

O contrato de Montella ainda vai até depois da Euro 2028, e a ideia era que o ex-atacante também conduzisse os turcos ao próximo grande torneio. Quem poderia suceder Montella em caso de confirmação de sua demissão ainda está em aberto. Os próximos jogos estão marcados para meados de novembro, quando a equipe enfrenta primeiro a Bélgica em casa e depois, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações, os franceses fora de casa.