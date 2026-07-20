Na Série A, é uma dança dos goleiros: Di Gregorio está prestes a ser negociado; segundo as casas de apostas, Meret e De Gea também correm risco

O Inter deu o pontapé inicial, despedindo-se de Yann Sommer, substituído por Ivan Provedel, ex-Lazio, mas a dança dos goleiros na Série A parece estar apenas no começo. Quem corre maior risco de sair é Michele Di Gregorio, da Juventus. O ex-jogador do Monza, após uma temporada difícil e as declarações de seu agente contra a diretoria da Juventus, já está com um pé fora de Turim, conforme confirmam os analistas de apostas da William Hill, que oferecem cotação de 1,35 para a saída do goleiro na janela de transferências de verão.





A situação também é complexa no Napoli, onde Allegri terá que escolher quem dispensar entre Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, com o italiano na frente com cotação de 1,55. David De Gea, da Fiorentina, também corre risco, com cotação de saída de 2,30, enquanto a situação de Marco Carnesecchi permanece em espera: o diretor esportivo Giuntoli confirmou sua importância no projeto, mas as casas de apostas da Betflag fixam sua saída em 3,00. Por outro lado, parece improvável que Gasperini deixe Mile Svilar, o melhor goleiro da última Serie A, sair. Apesar do interesse de alguns grandes clubes da Premier League, a probabilidade de sua saída é de 5 vezes a aposta.