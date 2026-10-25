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O zagueiro do Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck elogiou a solidez da defesa do BVB após a equipe passar sem sofrer gols pela quinta vez em sete jogos da Bundesliga, contra o Eintracht Frankfurt. O jogador da seleção alemã afirmou que o Dortmund está evoluindo rapidamente antes de enfrentar o Bayern de Munique.

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Schlotterbeck comanda defesa do BVB em vitória sem sofrer gols

Nico Schlotterbeck teve uma atuação defensiva de destaque na vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, no Signal Iduna Park. Ao lado de Waldemar Anton, Ramy Bensebaini e Ryerson, Schlotterbeck impediu o Frankfurt de finalizar no segundo tempo.

A vitória marcou o quinto jogo do BVB sem sofrer gols em sete partidas na Bundesliga nesta temporada.

O resultado levou o Dortmund à liderança da Bundesliga.

Defensor elogia entrosamento da linha de quatro e brilho de Beier

Em entrevista à Sky, Schlotterbeck demonstrou orgulho pelo domínio defensivo da equipe no segundo tempo. “Foi muito divertido. Cedemos algumas chances no primeiro tempo e, no segundo, nenhuma”, afirmou Schlotterbeck.

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“Agora são cinco jogos sem sofrer gols em sete partidas... Nós quatro na defesa trabalhamos muito bem juntos.”

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“Maxi mostrou sua qualidade. Aquele chute no canto mais distante é a especialidade dele. Noah [Atubolu] vinha fazendo grandes defesas... mas não conseguiu parar aquela bola”, acrescentou Schlotterbeck.

Schlotterbeck mira duelo com o Bremen pela copa e confronto com o Bayern

Schlotterbeck ressaltou que, embora a equipe ainda esteja evoluindo, tem grandes ambições tanto na copa quanto no campeonato. “Ainda não somos perfeitos, mas estamos progredindo como equipe”, observou o zagueiro.

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“Na próxima semana, vamos enfrentar o Bayern fora de casa. Queremos fazer uma boa partida lá.”

“Antes disso, enfrentamos o Bremen... O caminho mais curto para conquistar um título é a copa nacional”, lembrou aos companheiros de equipe.

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Defesa do Dortmund terá grandes testes

Depois de passar cinco dos últimos sete jogos sem sofrer gols, a defesa do Dortmund será posta à prova em uma semana decisiva.

O BVB recebe o Werder Bremen pela Copa da Alemanha antes de viajar à Allianz Arena para enfrentar o Bayern de Munique.

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Schlotterbeck continuará sendo peça central na estratégia defensiva de Kovac.