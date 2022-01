Na seleção, Thiago Silva e Weverton 'aquecem clima' antes de possível Palmeiras x Chelsea

E o clima de rivalidade vai aquecendo os vestiários da seleção brasileira. É isso que Weverton, goleiro do Palmeiras, e Thiago Silva, zagueiro do Chelsea, vão demonstrando na apresentação da seleção.

Claro: em tom de brincadeira, a dupla se provocou em vídeo oficial divulgado pela CBF apresentando os bastidores da seleção canarinho.

De qualquer jeito, os torcedores de ambas as equipes já sabem: o Mundial de Clubes vai se aproximando, a tensão vai aumentando e todos os participantes começam a sonhar com o título de "melhor time do mundo".

Nesse cenário, Thiago Silva foi o primeiro a começar os trabalhos. Após o goleiro desembarcar no hotel, o defensor, em tom de brincadeira, afirmou que iria se recusar a cumprimentar o rival.

Mas o torcedor da seleção não precisa temer: logo após a piada, ambos apertaram as mãos e se abraçaram. Disputas à parte, seguem motivados em busca do hexa.

A seleção brasileira volta aos gramados nesta próxima quinta-feira (27), contra o Equador, pelas Eliminatórias.