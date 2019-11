Na seleção, Gabriel Jesus revela torcida pelo Fla na Libertadores e projeta Brasil x Argentina

Atacante se prepara para o "clássico das Américas" diante dos argentinos, que acontece nesta sexta

Em Abu Dhabi, a seleção brasileira segue a preparação para encarar a , nesta sexta-feira(15), pelo primeiro jogo da rodada dupla do Global Tour do mês de novembro. O confronto é bastante importante para a equipe de Tite, que ainda não venceu depois da .

Um dos principais atacantes da Canarinho, Gabriel Jesus concedeu entrevista coletiva e falou da alegria de poder disputar o "clássico das Américas".

"É sempre bom jogar um clássico da grandeza de Brasil e Argentina, o maior do futebol. Para mim, é um momento único. Defender o seu país contra o seu maior rival é muito satisfatório, assim como eu, todos os jogadores vão dar o máximo para ganhar o jogo.".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de Gabriel Jesus

BOAS LEMBRANÇAS DO CLÁSSICO

"Minhas lembranças são muito boas. Desde que o Tite assumiu, acho que joguei todos os Brasil x Argentina. Ganhei três e perdi um. Estou bem (risos), espero manter, conquistar a vitória, mas sabendo que será um jogo difícil, com craques da bola do outro lado também. Será difícil. Mas tomara que seja um espetáculo e a gente saia vitorioso".

BRINCADEIRA COM OTAMENDI



"Conversei mais com o Otamendi. Fiquei brincando, mais sobre o jogo passado e sobre esse. Disse que se ele me trombasse eu ia devolver (risos). Quando estamos juntos no clube, nadamos para o mesmo sentido. Agora estou defendendo o meu país, eles dois o deles. Que eles possam fazer o melhor deles lá, aqui é rivalidade."

JOVENS PROMESSAS DA SELEÇÃO

"Se trata de seleção brasileira, assim como num ano pós-Copa surgiram muitos jogadores como Rodrygo, Wesley, Vinicius Júnior, Arthur. Jogadores que vêm se destacando. Tem mais dois anos para surgirem jogadores, sempre vai existir a dúvida na cabeça do jogador, são muitos jogadores com possibilidade de vir para a Seleção, mas só 23 são convocados. Quem ganha é a gente com esses talentos que vêm ajudar a Seleção. Você vê o talento de quem vem. Isso é importante para o nosso futebol."

OLIMPÍADA OU COPA AMÉRICA EM 2020?



"Quando eu estava no , eu fui liberado pelo clube, tranquilo. É óbvio que quero sempre estar à disposição, ajudar. Já disputei Olimpíada, sei o quanto é gostoso. Se puder, jogaria as duas. Mas agora estou no City, o clube não é obrigado a liberar. Se me chamarem, vou fazer de tudo para ajudar a Seleção."

DÁ PARA O PALMEIRAS CHEGAR NO FLAMENGO?

"Como jogador não jogo a toalha, como torcedor também não. São momentos diferentes de Palmeiras e . O Flamengo vem vivendo um momento único que fez eles conseguirem a vaga na final da Libertadores. Estão a dez pontos na frente, faltam seis jogos. É muito difícil. Está muito difícil. Palmeiras vem ganhando títulos nesses anos, investindo bastante, sempre vou respeitar os outros times, queria que o Palmeiras conquistasse, mas é o futebol. Flamengo vem jogando um futebol bonito, fazia tempo que não via um time jogando como o Flamengo. É lógico que (o Flamengo) tem muitos craques, o que facilita. Então... Tá difícil."

TORCIDA PELO FLAMENGO NA LIBERTADORES

"Sou brasileiro, quero que time brasileiro ganhe, tenho amigos lá. Vou ficar feliz se eles ganharem, tenho muitos amigos lá."

CAÇA AO LIVERPOOL

"São momentos diferentes. No Brasileiro faltam seis rodadas, e na Premier faltam mais de 20. No ano passado a gente conseguiu diminuir quase dez pontos, agora estamos a nove no começo do campeonato. O vem jogando muito bem, nos últimos 40 jogos perderam um. Vamos tentar recuperar, temos capacidade para isso. A gente pode, só basta querer."