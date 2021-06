Na seleção brasileira, Richarlison se vê em meio a briga milionária de empresários

O jogador chegou até a receber a visita de um oficial de justiça nesta sexta-feira (25)

Concentrado junto do resto de seus companheiros da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, Richarlison recebeu uma visita inesperada nesta sexta-feira (25): um oficial de justiça para o noticiar de um processo envolvendo o jogador e seus dois ex-agentes.

Segundo informações do GE, os empresários Luciano Martins e Ricardo Mendes pleiteam a quantia de R$ 19,7 milhões. Tais valores estariam relacionados às negociações envolvendo o jogador, que trocou de agente em 2015.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na época, Martins e Mendes chegaram a um acordo para fazer uma parceria com o atual empresário do atleta, Lucca Bertolucci. Richarlison, porém, teria assinado uma procuração de cinco anos com a dupla.

A acusação dos dois agentes é de que o jogador e seus atuais empresários, Lucca Bertolucci e Ricardo Velasco, não teriam pago valores referentes a essa procuração, assinada em 2015 e que valeu até 2020.

De acordo com Luciano Martins e Ricardo Mendes, ambos teriam direito a cerca de R$ 13,4 milhões em comissões envolvendo as negociações que levaram Richarlison a Fluminense, Watford e Everton. Do mesmo jeito, também exigem uma fatia de 5% dos salários do atacante neste período de cinco anos, o que corresponderia à R$ 6,3 milhões.

Hoje é dia de dança do pombo! Parabéns, Richarlison! Muita felicidade e sucesso, Guerreiro! 🎉🎉 #SomosFluminense pic.twitter.com/cstjJpKTaU — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 10, 2019

Em nota oficial, a assessoria de imprensa de Richarlison confirmou a visita do oficial de justiça, mas afirmou que o jogador não tem nada a ver com o processo e que os seus advogados já estariam agindo para resolver a situação.

"Richarlison tomou conhecimento do processo através de intimação recebida na última sexta feira (25/06) e, de acordo com seus advogados, trata-se de ação de indenização que envolve discussão entre seu empresário e outro empresário do ramo, demanda na qual ele fora indevidamente incluído. O jogador esclarece que todas as comissões devidas ao longo de sua carreira foram integralmente pagas, quer pelo próprio atleta, quer pelos clubes por onde passou. Desta forma, a demanda em nada se relaciona ao atleta, mas sim a uma discussão travada por terceiros. Os seus advogados estão tratando de excluí-lo da responsabilidade a ele inapropriadamente atribuída."

Já Ricardo Mendes, em declaração enviada ao GE, afirmou que teria entrado em contato em várias ocasiões com Richarlison e L. Bertolucci, sem conseguir avançar no requerimento dos valores.

"Infelizmente, tivemos que tomar a decisão de buscar a Justiça para resolver essa situação. Procuramos o Richarlison e o Bertolucci algumas vezes mas não conseguimos conversar e nem receber o que nos é de direito. Temos todos os documentos assinados por eles. Só queremos receber o que é nosso, o que é justo." declarou o empresário.