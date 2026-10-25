“Na próxima semana, enfrentamos o Bayern!”: Nico Schlotterbeck faz alerta antes do Der Klassiker

Schlotterbeck comanda defesa do BVB em vitória sem sofrer gols
Nico Schlotterbeck teve uma atuação defensiva de destaque na vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt no Signal Iduna Park. Ao lado de Waldemar Anton, Ramy Bensebaini e Ryerson, Schlotterbeck impediu que o Frankfurt finalizasse no segundo tempo.
Foi a quinta vez em sete jogos da Bundesliga nesta temporada que o BVB terminou sem sofrer gols.
O resultado levou o Dortmund à liderança da Bundesliga.
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Em entrevista à Sky, Schlotterbeck demonstrou orgulho do domínio defensivo da equipe no segundo tempo. “Foi muito divertido. Permitimos algumas chances no primeiro tempo e, no segundo, nenhuma”, afirmou Schlotterbeck.
“Agora, já são cinco jogos sem sofrer gols em sete partidas... Nós quatro, lá atrás, trabalhamos muito bem juntos.”
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“Maxi mostrou sua qualidade. Aquele chute no canto oposto é a especialidade dele. Noah [Atubolu] vinha fazendo boas defesas... mas não conseguiu parar aquela bola”, acrescentou Schlotterbeck.
Schlotterbeck mira confronto com o Bremen pela copa e duelo com o Bayern
Schlotterbeck ressaltou que, embora a equipe ainda esteja evoluindo, tem grandes ambições tanto na copa quanto no campeonato. “Ainda não somos perfeitos, mas estamos progredindo como equipe”, observou o zagueiro.
“Na semana que vem, vamos enfrentar o Bayern fora de casa. Queremos fazer uma boa partida lá.”
“Antes disso, enfrentamos o Bremen... O caminho mais curto para conquistar um título é a copa nacional”, lembrou aos companheiros.
Defesa do Dortmund terá grandes testes
Após cinco jogos sem sofrer gols em sete partidas, a solidez defensiva do Dortmund será testada em uma semana decisiva.
O BVB recebe o Werder Bremen pela Copa da Alemanha antes de viajar à Allianz Arena para enfrentar o Bayern de Munique.
Schlotterbeck continuará sendo peça central na estratégia defensiva de Kovac.