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Alvino Hanafi
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“Na próxima semana, enfrentamos o Bayern!”: Nico Schlotterbeck faz alerta antes do Der Klassiker

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O zagueiro Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, elogiou a estabilidade da defesa do BVB após a equipe passar sem sofrer gols pela quinta vez em sete jogos da Bundesliga, desta vez contra o Eintracht Frankfurt. O jogador da seleção alemã insistiu que o Dortmund está evoluindo rapidamente antes de enfrentar o Bayern de Munique.

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Schlotterbeck comanda defesa do BVB em vitória sem sofrer gols

Nico Schlotterbeck teve uma atuação defensiva de destaque na vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt no Signal Iduna Park. Ao lado de Waldemar Anton, Ramy Bensebaini e Ryerson, Schlotterbeck impediu que o Frankfurt finalizasse no segundo tempo.

Foi a quinta vez em sete jogos da Bundesliga nesta temporada que o BVB terminou sem sofrer gols.

O resultado levou o Dortmund à liderança da Bundesliga.

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Em entrevista à Sky, Schlotterbeck demonstrou orgulho do domínio defensivo da equipe no segundo tempo. “Foi muito divertido. Permitimos algumas chances no primeiro tempo e, no segundo, nenhuma”, afirmou Schlotterbeck.

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“Agora, já são cinco jogos sem sofrer gols em sete partidas... Nós quatro, lá atrás, trabalhamos muito bem juntos.”

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“Maxi mostrou sua qualidade. Aquele chute no canto oposto é a especialidade dele. Noah [Atubolu] vinha fazendo boas defesas... mas não conseguiu parar aquela bola”, acrescentou Schlotterbeck.

Schlotterbeck mira confronto com o Bremen pela copa e duelo com o Bayern

Schlotterbeck ressaltou que, embora a equipe ainda esteja evoluindo, tem grandes ambições tanto na copa quanto no campeonato. “Ainda não somos perfeitos, mas estamos progredindo como equipe”, observou o zagueiro.

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“Na semana que vem, vamos enfrentar o Bayern fora de casa. Queremos fazer uma boa partida lá.”

“Antes disso, enfrentamos o Bremen... O caminho mais curto para conquistar um título é a copa nacional”, lembrou aos companheiros.

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Defesa do Dortmund terá grandes testes

Após cinco jogos sem sofrer gols em sete partidas, a solidez defensiva do Dortmund será testada em uma semana decisiva.

O BVB recebe o Werder Bremen pela Copa da Alemanha antes de viajar à Allianz Arena para enfrentar o Bayern de Munique.

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Schlotterbeck continuará sendo peça central na estratégia defensiva de Kovac.