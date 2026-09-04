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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Na primeira noite de Martinelli, o Al-Hilal decide o dérbi contra o Al-Shabab e amplia a liderança da Roshan League

Al-Shabab x Al Hilal
Al-Shabab
Al Hilal
Campeonato Saudita
G. Martinelli
S. Milinkovic-Savic
R. Neves
O. Watkins
Arábia Saudita
Brasil
Sérvia
Portugal
England

O "Líder" conquistou sua quinta vitória consecutiva

O Al-Hilal seguiu se distanciando na liderança da Liga Saudita Roshn, após vencer o clássico de Riade diante do vizinho Al-Shabab, na primeira noite do novo reforço brasileiro Gabriel Martinelli.

O Al-Hilal venceu o Al-Shabab pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, pela quinta rodada da Liga Roshn.

O meio-campista sérvio Sergej Milinkovic-Savic abriu o placar para o Al-Hilal aos 53 minutos de jogo, após desviar para dentro das redes um cruzamento rasteiro do lateral Mohammed Al-Mahzari.

O meio-campista português Rúben Neves ampliou a vantagem do "Chefe" aos 87 minutos de jogo, por meio de um pênalti cobrado de forma rasteira e forte à esquerda do goleiro.

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
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Campeonato Saudita
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Al-Kholood
ALK
Al-Shabab crest
Al-Shabab
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A partida contou com a participação do atacante inglês Ollie Watkins como titular pela primeira vez após sua contratação junto ao Aston Villa, já que ele havia entrado como substituto durante a vitória por 3 a 0 sobre o Al-Ahli, na última terça-feira, pela terceira rodada.

Por outro lado, o outro novo reforço, o brasileiro Gabriel Martinelli, entrou como substituto aos 67 minutos de jogo, no lugar de Sultan Mandash, apenas 24 horas após o anúncio de sua contratação, vindo do Arsenal.

A vitória foi a quinta consecutiva do Al-Hilal no início da nova temporada da Liga Roshn, elevando sua pontuação para 15 pontos, com os quais ocupa a liderança da tabela de classificação, com vantagem de 3 pontos sobre o Al-Nassr, que disputa um clássico difícil contra o Al-Ittihad amanhã, sábado.

Por outro lado, o Al-Shabab sofreu sua segunda derrota na atual temporada, sem conquistar nenhuma vitória em 5 partidas, estacionando sua pontuação em 3 pontos, com os quais ocupa a décima terceira posição na tabela de classificação.

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