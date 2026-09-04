O Al-Hilal seguiu se distanciando na liderança da Liga Saudita Roshn, após vencer o clássico de Riade diante do vizinho Al-Shabab, na primeira noite do novo reforço brasileiro Gabriel Martinelli.
O Al-Hilal venceu o Al-Shabab pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, pela quinta rodada da Liga Roshn.
O meio-campista sérvio Sergej Milinkovic-Savic abriu o placar para o Al-Hilal aos 53 minutos de jogo, após desviar para dentro das redes um cruzamento rasteiro do lateral Mohammed Al-Mahzari.
O meio-campista português Rúben Neves ampliou a vantagem do "Chefe" aos 87 minutos de jogo, por meio de um pênalti cobrado de forma rasteira e forte à esquerda do goleiro.
A partida contou com a participação do atacante inglês Ollie Watkins como titular pela primeira vez após sua contratação junto ao Aston Villa, já que ele havia entrado como substituto durante a vitória por 3 a 0 sobre o Al-Ahli, na última terça-feira, pela terceira rodada.
Por outro lado, o outro novo reforço, o brasileiro Gabriel Martinelli, entrou como substituto aos 67 minutos de jogo, no lugar de Sultan Mandash, apenas 24 horas após o anúncio de sua contratação, vindo do Arsenal.
A vitória foi a quinta consecutiva do Al-Hilal no início da nova temporada da Liga Roshn, elevando sua pontuação para 15 pontos, com os quais ocupa a liderança da tabela de classificação, com vantagem de 3 pontos sobre o Al-Nassr, que disputa um clássico difícil contra o Al-Ittihad amanhã, sábado.
Por outro lado, o Al-Shabab sofreu sua segunda derrota na atual temporada, sem conquistar nenhuma vitória em 5 partidas, estacionando sua pontuação em 3 pontos, com os quais ocupa a décima terceira posição na tabela de classificação.