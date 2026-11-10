A Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21) terá um encontro com a história ao testemunhar a inauguração do novo estádio do clube Al-Qadsiah, com a presença do time do Al-Hilal.

A inauguração do Estádio Aramco, casa do novo estádio do clube Al-Qadsiah, estava prevista para acontecer durante as disputas da Copa da Ásia 2027, mas o adiamento do torneio de janeiro para dezembro do próximo ano mudou o rumo das coisas.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que a primeira partida a ser disputada no novo estádio será pela Liga Joy de Elite, quando o time do Al-Qadsiah receberá o rival Al-Hilal, na segunda-feira, 23 de novembro, pela décima primeira rodada.

Em seguida, o estádio receberá a primeira partida do time principal na sexta-feira, dia 27 do mesmo mês, quando os comandados do técnico irlandês Brendan Rodgers enfrentarão o Al-Feiha, pela décima terceira rodada da Roshn Saudi League.

Esses passos acontecem no contexto do desejo de assegurar que todas as instalações e sistemas do estádio estejam prontos para receber os torcedores e as equipes esportivas, levando em conta a entrada gradual do público até atingir a capacidade total.

Vale lembrar que o Estádio Aramco será a nova sede do clube Al-Qadsiah no próximo período, estende-se por uma área de 800 mil metros quadrados e suas arquibancadas comportam cerca de 47 mil espectadores, o que o torna um dos maiores estádios do Reino.