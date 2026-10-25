O estádio Spotify Camp Nou se prepara para receber o aguardado confronto do Clássico entre Barcelona e Real Madrid, no domingo, em meio a um clima festivo especial, já que o clube catalão planeja organizar um grande mosaico das torcidas antes do início da partida.

Este Clássico marca o retorno de Mourinho ao "Spotify Camp Nou" pela primeira vez durante sua segunda passagem pelo clube merengue.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o Barcelona deve revelar os detalhes desse mosaico como parte da intenção do clube de preservar o elemento surpresa, já que ainda não estão claros os contornos da exibição das torcidas que irá decorar as arquibancadas do estádio.

O Barcelona abrirá as disputas da décima rodada do Campeonato Espanhol com um mosaico das torcidas nas arquibancadas do estádio Spotify Camp Nou, em uma cena que o clube catalão costuma apresentar nas grandes ocasiões.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA Assistir

Na temporada passada, no primeiro confronto diante do Real Madrid após o retorno ao estádio, com a conclusão das obras de reforma no reduto da equipe na região de Les Corts, houve a exibição do escudo do Barcelona e da frase "força Barcelona" em grandes partes das arquibancadas inferior e superior, por meio de milhares de cartões de papel nas cores azul e vermelho escuro, sendo essa a frase mais comum nos mosaicos das torcidas dos adeptos da equipe catalã.

O Barcelona deseja decorar seu estádio da melhor maneira possível durante o confronto de domingo, que representa grande importância para a equipe, que busca confirmar que sua derrota diante do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa não passou de um tropeço passageiro.

O clube espera que os jogadores do técnico Hans Flick, assim que pisarem no gramado do estádio da equipe catalã, sintam o entusiasmo e o apoio da torcida, e percebam o quão especiais são os confrontos do Clássico.

Clima excepcional e receitas recordes à vista

O clima excepcional no estádio Spotify Camp Nou não se limitará ao mosaico das torcidas, pois também se espera um grande público durante o aguardado confronto.

A partida do Clássico na temporada passada, disputada no dia 10 de maio, teve a presença de 62.213 espectadores nas arquibancadas, o que contribuiu para que o Barcelona alcançasse receitas recordes com a venda de ingressos, chegando a 16,5 milhões de euros.

Os dirigentes do clube catalão demonstram otimismo quanto à capacidade de alcançar receitas ainda maiores na temporada atual, diante da adoção de um sistema de preços variáveis para os ingressos, segundo o qual os preços sobem com o aumento da demanda, que registra níveis extremamente elevados.