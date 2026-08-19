Os torcedores do Al-Qadisiyah receberam diversas surpresas agradáveis nesta quarta-feira, 19 de agosto, com destaque para a contratação do meia holandês Tijjani Reijnders, vindo do Manchester City.

Reijnders, porém, não foi a única surpresa agradável para os torcedores do Al-Qadisiyah, já que o jornal saudita "Al-Riyadiyah" revelou que o Estádio Aramco, que sediará as partidas do time, está próximo de ficar pronto.

O jornal explicou que foram concluídos o transporte e a instalação do gramado do estádio, utilizando as mais modernas tecnologias especializadas na execução de estádios esportivos de nível mundial, para que fique pronto para receber as partidas.

A capacidade do Estádio Aramco chega a cerca de 47 mil espectadores, destinada a todos os públicos, com instalações de hospitalidade avançadas e serviços digitais que facilitam o acesso e a locomoção dentro do estádio.

O acesso ao estádio pode ser feito por 15 portões internos, apoiados por sistemas inteligentes de gestão de multidões, além de soluções avançadas para organizar o fluxo dos torcedores e reduzir a aglomeração antes e depois dos eventos.

O jornal também revelou algumas das tecnologias utilizadas nos estádios europeus, como o gramado equipado com um sistema de sucção da água da chuva, que acelera o processo de drenagem e reduz seu impacto negativo durante as partidas.

O estádio conta ainda com um sistema de ventilação, ligado ao sistema de climatização cuja capacidade chega a 22.500 toneladas de refrigeração, que cobrem todas as áreas do estádio.

Além disso, a calibração do fluxo de ar no Estádio Aramco foi realizada com precisão durante as fases de projeto, utilizando tecnologias avançadas de simulação, para garantir os mais altos níveis de conforto e eficiência, mesmo em condições climáticas extremas.

O Al-Qadisiyah busca proporcionar todas as condições adequadas para alcançar os melhores resultados possíveis, sobretudo porque o time disputará a Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela primeira vez em sua história.