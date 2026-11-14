Compartilhar Siga GOAL no Google

Portugal sofreu uma de suas piores derrotas da história, ao cair diante da anfitriã Dinamarca (4 a 1), na noite deste sábado, no estádio Municipal de Braga, pela quinta rodada das disputas da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Publicidade

As redes dos lusitanos foram balançadas 4 vezes em uma única partida, pela primeira vez desde a derrota para a Alemanha (4 a 2), na Eurocopa, no dia 19 de junho de 2021.

E o mais cruel é que a seleção portuguesa ficou atrás por uma diferença de 4 gols durante uma partida oficial em seu próprio estádio, pela primeira vez em sua história, antes de Bernardo Silva marcar um gol tardio que reduziu o placar para (1 a 4).

A última vez em que Portugal havia sofrido 4 gols em seu estádio remonta ao dia 3 de setembro de 2010, quando empatou com o Chipre pelo placar de (4 a 4) na cidade de Guimarães.

Mas a derrota para a Dinamarca carregou outro número negativo, pois é a maior derrota sofrida pela seleção portuguesa em casa em uma partida oficial em toda a história.

Publicidade Publicidade

Este resultado representa também a maior derrota de Portugal desde a queda diante da Holanda por três gols a zero, em uma partida amistosa no dia 26 de junho de 2018.

Tópicos relacionados

A seleção dinamarquesa impôs sua superioridade sobre os donos da casa no segundo tempo, depois que Pierre-Emile Höjbjerg abriu o placar de pênalti aos 43 minutos, após um toque de mão de Rúben Dias, antes de Rasmus Höjlund ampliar o placar aos 50 minutos, e então o mesmo jogador voltar a marcar o terceiro gol 7 minutos depois.

Leia também

Em números: Hakimi, o rei dos presentes no século XXI, e uma sequência inédita para o Marrocos

Publicidade

Cucurella: estes dois jogadores merecem a Bola de Ouro mais do que Kane

O sofrimento de Portugal continuou, com Joachim Andersen marcando o quarto gol da Dinamarca aos 75 minutos, deixando os donos da casa diante de uma desvantagem histórica de quatro gols em uma partida oficial em seu estádio, antes de Bernardo Silva, jogador do Real Madrid, marcar o gol de honra aos três minutos do tempo de acréscimos.

Publicidade

A derrota veio na primeira partida de Portugal após o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção, transformando a noite que testemunhou a homenagem ao ex-capitão da seleção em um serão difícil para a equipe e sua torcida.

Os jogadores de Portugal vestiram a camisa número 7 em homenagem a Ronaldo antes do início da partida, e as arquibancadas também presenciaram gestos de reconhecimento por sua trajetória com a seleção.

Publicidade

Ronaldo havia encerrado sua trajetória internacional depois de disputar 234 partidas e marcar 146 gols, tornando-se o maior artilheiro histórico da seleção portuguesa, além de tê-la conduzido à conquista do título da Eurocopa em 2016 e da Liga das Nações da Europa por duas vezes, em 2019 e 2025.

Apesar da pesada derrota, a seleção portuguesa não perdeu a liderança do Grupo 4 do primeiro nível da Liga das Nações da Europa, já que havia garantido a classificação às quartas de final antes deste confronto, e manteve sua pontuação em 12 pontos, enquanto a seleção dinamarquesa elevou sua pontuação para 9 pontos, mantendo vivas suas esperanças antes da última rodada.

Publicidade

Portugal tem pela frente o confronto com o País de Gales na rodada final, enquanto a Dinamarca joga contra a Noruega, em duas partidas que definirão a identidade do outro classificado do grupo.

Mas a derrota para a Dinamarca será considerada um marco negativo de destaque no início da era pós-Ronaldo, após revelar as grandes dificuldades defensivas enfrentadas pela seleção portuguesa, diante de um adversário que aproveitou suas oportunidades com alta eficiência.