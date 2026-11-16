Compartilhar Siga GOAL no Google

Em uma noite de futebol inesquecível no estádio de Wembley, Harry Kane liderou a seleção da Inglaterra a uma emocionante vitória sobre a Espanha pelo placar de 3 a 2, depois de abrir o placar ele próprio, enviando um recado forte ao Real Madrid, cujo conteúdo era: eu sou o atacante que vocês perderam por esperarem Mbappé.

Publicidade

No momento em que todos falavam sobre a vitória da Inglaterra e a interrupção da sequência de triunfos consecutivos dos espanhóis, a conversa em Madri era outra: e se esse goleador vestisse a camisa branca?

Kane abriu o placar na partida de domingo entre Espanha e Inglaterra, que terminou com vitória inglesa por 3 a 2, confirmando mais uma vez que é o melhor atacante do mundo na atualidade. E o gol não foi apenas mais um gol em um amistoso, mas sim uma demonstração de força e uma mensagem clara a todos os que duvidaram de suas capacidades, e ao Real Madrid, que poderia tê-lo contratado.

O atacante inglês apresenta o melhor nível futebolístico de toda a sua carreira. Marcou 54 gols neste ano, sendo 42 pelo Bayern de Munique e 12 pela seleção inglesa, conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez na carreira e teve papel central na conquista da tríplice coroa histórica pelo Bayern de Munique, além dos triunfos da seleção inglesa, que consolidou sua posição como uma das melhores seleções do mundo desde a chegada de Thomas Tuchel.

O famoso programa espanhol "Carrusel Deportivo" discutiu o tema do fracasso da transferência de Kane para o Real Madrid, analisando o excelente desempenho de Harry Kane ao longo de toda a temporada, especialmente sua evolução como atacante de referência, algo que ficou evidente na partida contra a Espanha, quando ele foi o ponto de apoio sobre o qual Tuchel construiu todos os ataques da Inglaterra.

Publicidade Publicidade

O primeiro a se manifestar foi Kiko Narváez, que reconheceu que Kane é o melhor atacante de referência a atuar no futebol nos últimos quatro ou cinco anos, dizendo: "Depois de Benzema, a pessoa a quem eu passaria o bastão é Harry Kane, sem dúvida".

Tópicos relacionados

Por todas essas razões, se Kiko Narváez fosse presidente do Real Madrid, teria buscado a contratação do então atacante do Tottenham sem hesitar, afirmando: "Se eu tivesse o dinheiro, e diante da saída de Benzema, teria aproveitado a oportunidade para contratá-lo, porque ele nos daria cinco anos de um futebol espetacular".

Em seguida, Antonio Romero apontou que eles poderiam tê-lo contratado no passado, mas o negócio não aconteceu porque estavam esperando a chegada de Mbappé, dizendo: "Ancelotti queria concretizar esse movimento, mas não estava em pauta porque estávamos em um verão em que tentávamos contratar Mbappé".

Publicidade

Em outras palavras, o Real Madrid perdeu a chance de contratar Harry Kane porque quis esperar a saída de Mbappé do Paris Saint-Germain, dizendo: "Foi por isso que Kane não ficou no Real Madrid".

Depois, Rafa Alkorta apontou que eles também contrataram Jude Bellingham naquele ano e gastaram mais de 100 milhões no meio-campista inglês, dizendo: "Acredito que aquele foi o verão em que todos nós pensamos que Harry Kane era, sem dúvida, um jogador do Real Madrid".

Publicidade

Portanto, apesar de Ancelotti considerar Harry Kane uma excelente adição ao Real Madrid, a diretoria preferiu esperar mais um ano, e no ano seguinte contratou Kylian Mbappé. E hoje, após seu gol contra a Espanha e a liderança na vitória da Inglaterra por 3 a 2, todos em Madri se perguntam: será que a espera valeu todo esse preço?