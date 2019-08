Na MLS, jogador faz gol e cobra o Congresso: “Acabe com a violência armada”

O meio-campista do Alejandro Bedoya aproveitou a comemoração de seu gol contra o , no domingo, para deixar um recado ao Congresso americano.

Depois de comemorar com seus companheiros, Bedoya pegou um microfone da transmissão televisiva em campo e disse: “Ei Congresso, faça alguma coisa agora! Acabe com a violência armada”. O áudio foi ao ar em tempo real na televisão.

So Ale Bedoya grabbed a field-level mic after scoring his goal and shouted, live on national television: "HEY CONGRESS, DO SOMETHING. END GUN VIOLENCE NOW." My man. Need a lot more voices like his in pro sports. #DOOP #DCU pic.twitter.com/UrexCrVIx3

Ao menos 34 pessoas morreram na última semana quando homens armados abriram fogo em quatro diferentes cidades dos . O mais recente ocorreu no domingo, em Dayton, Ohio, e deixou nove pessoas mortas.

Em 2018, Bedoya já havia lembrado de vítimas de tiroteios em Parkland, na Florida, durante a vitória de 2 a 0 do Union contra o .

A great win last night!

Wore this to support families affected by the tragic event in Parkland. Grew up 15 min. from Douglas. I grieve with those families but I’ve also been very inspired by movement they’ve started. Thank you for your courage & keep on keepin’ on! #MSDStrong❤️ pic.twitter.com/Wd88iWk9b5