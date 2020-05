Na mira do Santos, Andreas Pereira vive momento de ascensão no Man United

Jogador e clube já demonstraram interesse nesse casamento, que dificilmente ocorrerá em breve

A crise do novo coronavírus se estende por todo o mundo e praticamente todos os campeonatos do planeta estão parados. Diante disso, as especulações e rumores tomam conta das manchetes. Uma delas que surgiu recentemente é a do desejo do belga-brasileiro Andreas Pereira, atualmente no , atuar pelo . Existe uma vontade tanto da parte do jogador, quanto do clube paulista de que esse casamento aconteça um dia. Andreas seria um bom reforço para o ?

Em entrevista ao Esporte Interativo, o jogador de 24 anos falou que sua família inteira é santista e que desde pequeno recebe camisas do Alvinegro Praiano. O atleta não escondeu a grande emoção que deve tomar conta dele quando atuar pelo clube que diz ser o do seu coração.

"Eu acho que eu choro [quando jogar pelo Santos]. Meu pai sempre falava que para jogar no Santos você tem que ser muito bom", disse o jogador. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o presidente do Peixe, José Carlos Peres afirmou que tem "o Andreas Pereira no Whatsapp e tenho falado com ele. Ele ganha muito no Manchester United. Certamente vestirá a camisa do clube um dia".

Diante disso, cabe perguntar: Andreas Pereira seria um bom reforço para o Santos?

É justo dizer que Andreas vem ganhando protagonismo no Manchester United. Ele voltou aos Diabos Vermelhos antes do início da temporada 2018/19 e naquela campanha participou de 22 jogos, em todas as competições, sendo que em 13 deles, ele era reserva e entrou em campo. Em sete partidas ele jogou os 90 minutos. Em seis, ele começou como titular e foi substituído. Nessa jornada, Andreas marcou um gol e deu uma assistência.

Já na temporada seguinte, que viria a ser suspensa devido à pandemia da Covid-19, Pereira vinha em um melhor momento e contando com mais confiança do técnico Ole Gunnar Solskjaer. Até a pausa dos jogos, o belga-brasileiro tinha participado de 37 partidas, sendo 12 vindo do banco de reservas, 14 começando como titular e sendo substituído e 11 participando dos 90 minutos. Nesse período foram feitos dois gols e quatro assistências (e um gol contra).

A versatilidade do camisa 15 é um dos grandes pontos a seu favor. No United ele já atuou como primeiro homem no meio-campo, já fez o papel do "camisa 10" e também atuou pelos lados e até na ponta, em ocasiões mais raras. Por isso, acaba sendo bastante aproveitado pelo treinador norueguês.

É difícil prever, mas o momento de Pereira na Europa é de ascensão. Por isso é mais provável que ele chegue à Vila Belmiro em uma fase posterior da sua carreira, quando já estiver consolidado no cenário europeu.