Na mira do Real Madrid... Oficial: Liverpool anuncia a contratação do substituto de Mohamed Salah

O Liverpool, da Inglaterra, anunciou hoje, quinta-feira, a contratação oficial do atacante espanhol Víctor Muñoz, proveniente do Osasuna, para compensar a esperada saída do astro egípcio Mohamed Salah do Anfield.
O clube confirmou, em comunicado oficial, que a negociação foi concluída, restando apenas a conclusão dos trâmites para a obtenção da autorização de trabalho e da certificação internacional, indicando que o jogador assinou um contrato de longo prazo após passar pelos exames médicos na sede da seleção espanhola, na cidade de Tennessee, nos Estados Unidos.
Atualmente, Muñoz está representando sua seleção na Copa do Mundo de 2026 e se juntará ao elenco do técnico Andoni Iraola assim que encerrar sua participação no torneio internacional.
Reportagens da imprensa haviam associado o jogador de 22 anos a uma transferência para o Newcastle United, que entrou em negociações avançadas com o Osasuna e os agentes do jogador, e esteve perto de fechar o negócio por 35 milhões de euros, além de 5 milhões em variáveis.
No entanto, o Liverpool acabou levando a melhor, após decidir pagar a cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros, levando assim um dos principais astros da última temporada da La Liga para “Anfield”.
De acordo com reportagens espanholas, o Real Madrid acompanhou a negociação com grande interesse, especialmente porque o clube detém 50% dos direitos de venda do jogador, além de uma cláusula de recompra que não foi acionada, o que significa que receberia metade do valor da transação.
Muñoz havia se transferido para o Osasuna no verão passado, vindo do Real Madrid, após ter sido formado na base do clube real e disputado quatro partidas pela equipe principal, antes de brilhar intensamente em sua primeira temporada com o time basco.
O jogador disputou 34 partidas em diversas competições durante a última temporada, nas quais marcou 7 gols e deu 5 assistências, o que lhe rendeu sua primeira convocação para a seleção espanhola, com a qual disputou duas partidas internacionais e marcou um gol em sua estreia contra a Sérvia.
Com a conclusão da negociação, Muñoz se torna a primeira contratação ofensiva do Liverpool na era do técnico Andoni Iraola, além de entrar para a história do Osasuna como a venda mais cara já realizada pelo clube, enquanto se prepara para a difícil tarefa de preencher a lacuna que Mohamed Salah deixará após o fim de sua trajetória com os “Reds”.