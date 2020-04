Na mira do Chelsea, brasileiro sensação do Lille é fã de Lampard e quer 'calma' sobre possível venda

O zagueiro tem sido ligado à times da Inglaterra, mas está focado em seu time

Depois da boa temporada que vem fazendo pelo , o brasileiro Gabriel Magalhães está no radar de grandes equipes da Premier League. Mas o zagueiro pede calma sobre as especulações acerca de seu futuro e se foca no presente e em seu atual time.

O jogador de 22 anos de idade, formado no Avaí, chamou a atenção na temporada e pode acabar protagonizando uma transferência de £ 30 milhões (R$196 milhões), tendo , e como possíveis interessados em contar com o seu futebol. Mesmo sem nenhum acerto concreto, o zagueiro já está recebendo diversas mensagens de boas vindas dos torcedores do Chelsea, esperançosos com a possibilidade do novo reforço.

Em entrevista ao UOL, Gabriel Magalhães diz estar acompanhando as mensagens e as notícias sobre os interessados, mas diz estar pensando nos três anos de contrato que ainda tem com o Lille. "Acompanho, mas procuro ficar à parte. Costumo sempre falar para os meus empresários que, neste momento, quero saber o menos possível para não perder o foco dentro de campo", garantiu.

Além disso, o brasileiro admitiu ser fã do técnico dos Blues, o ex-jogador Frank Lampard: "Foi um grande jogador sem dúvida nenhuma. É um daqueles atletas que admirava pela telinha".

Sempre muito cauteloso, Gabriel se mostrou muito feliz com o interesse do alto escalão inglês. "Fico feliz em ver meu nome sendo especulado em grandes equipes. É a demonstração de que o trabalho feito até aqui tem sido bom", disse o jogador que foi bastante elogiado pelo presidente do Lille, Gérard Lopez.

O cartola, ao Sky Sports, confirmou que o zagueiro esteja recebendo ofertas e que sente que eles está mais próximo de um time do que dos outros. "Ele é uma máquina. Para mim, ele está bem encaminhado para um clube realmente grande", falou.

Com a paralisação do futebol por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, o Lille segue sem jogar pela , na tentativa de uma vaga para competições internacionais, mas Gabriel Magalhães continua concentrado no objetivo do clube: "Foco agora é voltar a jogar e terminar a temporada em alto nível, classificando o Lille para a 2020/21".