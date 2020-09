Destaque na Champions League, Memphis reascende briga entre Barcelona e Roma

Atacante holandês do Lyon disputou 22 partidas e marcou 15 gols na temporada 2019/20

Apontado como possível reforço do , o primeiro da era Ronald Koeman, Memphis Depay, atacante do , de 26 anos, está também na mira da . Ele tem preço especulado de 25 milhões de euros (R$ 157 milhões). Além disso, o também sondou a situação do atleta nas útlimas semanas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O acerto com o Barça chegou a ser dado como certo pela imprensa europeia, mas fontes oficiais não confirmaram a transferência e o presidente do Lyon, Jean-Michel Aula colocou a Roma na briga pelo atleta. Com contrato a terminar na próxima temporada e após grande temporada, os franceses pensam em vendder o jogador para não perdê-lo de graça.

Mais times

"O contrato de Memphis Depay está expirando. Koeman quer ele no Barcelona, mas também existe a Roma para o jogador", afirmou Aulas ao Telefoot. Na temporada 2019/20, o atleta, que ajudou o seu time a chegar até às semifinais da , marcou 15 gols em 22 partidas disputadas.

(Foto: Getty Images)

Mais artigos abaixo

"Memphis é um jogador top. No fim das contas, como muitos de meus grandes jogadores, se eles tiverem a oportunidade de jogar num clube que é montado para ganhar a Champions League, eu os levaria pessoalmente no meu carro", brincou Rudi García, treinador do Lyon.

Barcelona e Roma, curiosamente, travaram batalha semelhante pelo brasileiro Malcom no passado. Em 2018, os catalães atravessaram acordo fechado entre os italianos e o e assegurarma a contratação do atacante, na época, por 41 milhões de euros.