Na mira da Anvisa, Andreas Pereira pode custar pontos ao Flamengo no STJD?

Órgão comunicou o Rubro-Negro de que o meia deveria ter cumprido quarentena em sua chegada ao país, em agosto

Em nota divulgada neste sábado (11), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), comunicou que Andreas Pereira, do Flamengo, pode ser punido após ter atuado pelo clube Rubro-Negro sem ter cumprido o período de quarentena exigido a pessoas que chegam ao Brasil oriundas da Inglaterra.

De acordo com o portal GE, Andreas e Flamengo foram pegos de surpresa com o comunicado e o departamento jurídico do clube analisa o caso. Entretanto, em princípio, o jogador segue na programação para o jogo diante do Palmeiras neste domingo (12).

Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União no dia 23 de junho de 2021, estrangeiros vindos da Grã-Bretanha possuem entrada restringida no Brasil.

"O viajante que se enquadre no disposto no art. 3º(que se refere a brasileiros), com origem ou histórico de passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pela República da África do Sul e pela República da Índia nos últimos quatorze dias, ao ingressar no território brasileiro, deverá permanecer em quarentena por quatorze dias". O artigo 3º especifica a situação de brasileiros.

Andreas Pereira foi anunciado no dia 20 de agosto como reforço do Flamengo e estreou pelo clube no dia 28 de agosto, tendo, inclusive, marcado um dos gols do Rubro-Negro na goleada sobre o Santos.

Confira parte do trecho da nota da Anvisa publicada sobre a situação de Andreas Pereira, na qual o órgão não especifica qual o tipo de punição pode ser dada ao jogador:

"No caso do jogador Andreas Pereira, do Flamengo, a Anvisa teve conhecimento pela imprensa que o atleta foi escalado e jogou em Santos, no dia 28/08.

Neste caso, o jogador ingressou no Brasil no dia 20/08 e também preencheu o TCSV, com o compromisso de cumprimento das medidas sanitárias dispostas na Portaria 655/21, incluindo a quarentena obrigatória de 14 dias, por ter passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias antes da sua entrada no Brasil.

Diante dos fatos, a Anvisa comunicou o CIEVS local para adoção das medidas sanitárias cabíveis, no sentido de punir o jogador e os demais envolvidos na organização da partida, sem prejuízo da avaliação quanto à responsabilização civil, administrativa e penal dos envolvidos".