Na lista do Flamengo, Paulo Sousa já interessou ao Boca Juniors

Um dos nomes na lista do Flamengo, o técnico Paulo Sousa, que se reuniu com Marcos Braz e Bruno Spindel no último domingo (19), em Lisboa, esteve recentemente na mira do Boca Juniors, da Argentina.

O atual treinador da seleção da Polônia, tem contrato com a federação polonesa até março de 2022, quando disputa, diante da Rússia, a repescagem por uma vaga na Copa do Mundo de 2022. Caso vença, ainda terá pela frente Suécia ou República Checa.

Mais artigos abaixo

No mês passado, a direção do Boca procurou o staff do técnico para sondar a situação e consultar os valores. Paulo Sousa é muito bem avaliado dentro da cúpula de futebol do time argentino, mas a situação não avançou.

Durante a reunião com os dirigentes do time carioca, Paulo Sousa reforçou o DNA ofensivo e a vontade de trabalhar no futebol brasileiro. O técnico, caso acerte com o Flamengo, gostaria de assinar por duas temporadas.

Segundo soube a Goal, Braz e Spindel encararam o papo como positivo e podem agendar uma nova conversa nos próximos dias. Antes de tudo, no entanto, a dupla segue sonhando com Jorge Jesus.