Na lista do Flamengo, Gallardo não está disposto a assumir outro clube na América do Sul

De olho no mercado por um treinador, o Flamengo tem em sua lista o nome de Marcelo Gallardo, do River Plate. O "Muñeco" como é conhecido na Argentina, ainda não decidiu seu futuro. Ele tem proposta da seleção uruguaia e avalia uma renovação com o River Plate.

Mesmo sabendo da dificuldade, o time carioca, conforme trouxe a Goal, colocou o nome de Gallardo em pauta e fará algumas consultas informais para entender se pode ou não avançar. O treinador argentino, no entanto, não está muito disposto a assumir outro clube na América do Sul neste momento.

Mais artigos abaixo

Nos próximos dias, o treinador terá que dar uma resposta à seleção uruguaia, que colocou uma proposta na mesa no valor de 7 milhões de dólares por ano (cerca de 39 milhões de reais). Apesar da confiança dos dirigentes da federação do Uruguai, por parte de Gallardo não há tanto entusiasmo.

Para pessoas próximas, Gallardo indica que, caso não permaneça no River Plate, descansaria até junho e só depois disso avaliaria propostas, dando preferência ao mercado europeu, grande sonho do treinador.

Com 13 títulos pelo River Plate, Gallardo se tornou unânimidade na América do Sul e é o sonho de qualquer clube deste lado do oceano, mas quer se provar num mercado mais forte. Sendo assim, se quiser realmente contratar o argentino, o Flamengo vai precisar não só coçar o bolso, como também gastar a saliva para convencer o técnico.