O Barcelona enfrenta o Galatasaray na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões, com o objetivo de conquistar sua primeira vitória fora de casa na competição nesta temporada, depois de iniciar sua caminhada com um triunfo sobre o Feyenoord por 5 a 1. A equipe se prepara para disputar a partida com o novo uniforme reserva.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona realizou neste domingo um treino regenerativo após a vitória sobre o Getafe por 3 a 0, alcançando seu oitavo triunfo no campeonato, antes de retomar sua campanha na Liga dos Campeões, quando visitará o Galatasaray na terça-feira, às 21h no horário da Espanha.

A equipe catalã iniciará sua viagem a Istambul cedo, com as ausências dos lesionados Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong e Roony Bardghji.

A delegação do Barcelona deve deixar a Cidade Esportiva Joan Gamper, em Sant Joan Despí, às 8h40, rumo ao aeroporto de El Prat.

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O voo fretado para a cidade turca partirá às 9h40, e a delegação deve chegar às 14h20 no horário local, uma hora atrás do horário da Espanha, após um trajeto de 3 horas e 40 minutos.

Na parte da tarde, Hansi Flick e Pau Cubarsí concederão a entrevista coletiva oficial no estádio Ali Sami Yen, às 16h45 no horário da Espanha, já que o Barcelona escolheu seu zagueiro Cubarsí para falar com a imprensa local e com os jornalistas vindos da Catalunha.

Depois da entrevista coletiva, os jogadores do Barcelona treinarão no gramado da partida, a partir das 17h30 no horário da Espanha, em preparação para o duelo contra a equipe turca.

Do outro lado, o Galatasaray lidera a tabela de classificação do campeonato turco, após vencer o Kasimpasa por 3 a 1, na última sexta-feira.

Seu treinador, Okan Buruk, ao lado de um dos jogadores da equipe cujo nome ainda não foi definido, deve conceder uma entrevista coletiva às 12h no horário da Espanha, com o treino começando uma hora depois, na cidade esportiva do clube.

O Barcelona jogará em Istambul com o uniforme reserva da temporada atual, que se destaca pelo preto em degradê até o roxo, cor que também aparece nos calções da segunda edição da parceria entre a marca "Nike", a linha Kobe Bryant e o clube catalão.

O Barcelona vestiu essa camisa apenas uma vez na temporada atual, na sua partida de estreia no Campeonato Espanhol, quando atropelou o Elche por 5 a 0.



