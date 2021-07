Na Itália, Grêmio encaminha venda de Matheus Henrique ao Sassuolo

Disputando os Jogos Olímpicos, o volante não deve mais vestir a camisa tricolor

O Grêmio está próximo de anunciar a venda do volante Matheus Henrique para o Sassuolo, da Itália. O CEO do clube, Carlos Amodeo, está na Europa finalizando os detalhes da transferência do volante tricolor para o futebol italiano. O valor da venda gira em torno de 11 milhões de euros, mais quatro milhões de euros caso Matheus Henrique atinja metas estabelecidas em contrato, como número de jogos no time titular e convocações para Seleção Brasileira principal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Matheus Henrique está servindo à Seleção Brasileira Olímpica e não deve mais vestir a camisa gremista. Desde 2018 o volante vem figurando no time principal do Grêmio, mas nesta temporada Matheus Henrique não vem conseguindo repetir as boas atuações de temporadas anteriores. Chegou a discutir publicamente com o então treinador gremista Tiago Nunes, após o time sofrer um gol na partida contra o Santos. Após o incidente, Matheus Henrique veio à público pedir desculpas pelo fato ocorrido.

Além de Matheus Henrique, o time italiano do Sassuolo demonstrou interesse no zagueiro Ruan, promessa gremista formado na base gremista e que vem ganhando cada vez mais espaço no elenco do Grêmio.

Apontado como próximo titular da defesa gremista e reserva imediato de Geromel e Kannemann, o zagueiro Ruan já havia chamado a atenção de outros clubes da Europa. Do elenco gremista, é o jogador que mais recebeu investida de outros clubes nesta temporada. O Grêmio tem 60% do vínculo econômico do defensor, os outros 40% pertencem ao Novo Hamburgo, time da grande Porto Alegre.

Caso venha negociar o zagueiro Ruan o Grêmio vai solicitar para entregar o jogador somente no mês de dezembro, após o final do Campeonato Brasileiro.