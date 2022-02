Na Europa, Braz e Spindel miram compra de Andreas, tentativa por Cebolinha e outros reforços

Marcos Braz e Bruno Spindel embarcaram rumo a Europa e o primeiro desafio é tentar finalizar a compra de Andreas Pereira. Além disso, a dupla rubro-negra espera retornar com pelo menos um a dois reforços para Paulo Sousa na bagagem.

Os dirigentes desembarcarão em Londres nesta sexta-feira (04). Na agenda, um encontro com representantes do Manchester United para abrir as conversas por Andreas Pereira. No início de janeiro, o Flamengo enviou uma proposta aos ingleses, que até o momento não foi respondida. Há muita confiança na negociação, mesmo longe dos 20 M de euros, valor fixado pelo clube ao emprestar o jogador ao Flamengo. A ideia dos rubro-negros é comprar o volante por menos de 10 M de euros. A proposta oficializada foi em torno de 8 M euros.

Andreas tem contrato com o Manchester United até junho de 2023 e em dezemnbro já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O jogador também externou o desejo de ser negociado com o Flamengo e já não aguenta mais tantos empréstimos. Braz e Spindel acreditam que podem fechar a comprado jogador nesta viagem.

Mas comprar Andreas Pereira não é o único objetivo da viagem. A dupla espera voltar do Velho Continente com reforços. Entre as prioridades estão zagueiro, volante e um atacante de lado de campo. No momento este atacante é Everton Cebolinha.

O Flamengo aguarda uma sinalização do Benfica para desembarcar em Lisboa e sentar para negociar pelo atacante. O time carioca está disposto a comprar uma boa parte dos direitos econômicos do jogador, que ao todo custou 22 M de euros aos benfiquistas.

Antes de embarcar, Braz também confirmou que existe interesse no zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, mas afirmou que o desejo do jogador é seguir na Europa, colocando a negociação como algo difícil.