Na estreia europeia: astro do Bayern de Munique volta ao time titular no lugar de Al-Sibari

O alemão Bayern de Munique inicia sua campanha na Liga dos Campeões da Europa (2026-2027) com força máxima diante do norueguês Bodø/Glimt, no estádio Allianz Arena, na noite desta quinta-feira.

De acordo com a escalação anunciada pelo clube bávaro, o técnico belga Vincent Kompany vai contar com Manuel Neuer na defesa do gol, tendo à sua frente Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies na linha defensiva.

No meio-campo, jogam Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Jamal Musiala, que retorna ao time titular após um período de dúvidas sobre seu estado físico, enquanto o astro marroquino Ismael Saibari fica no banco de reservas.

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No ataque, começam Michael Olise e Luis Díaz pelas pontas, atrás do experiente atacante Harry Kane.

O Bayern venceu todas as suas 22 partidas de estreia anteriores na Liga dos Campeões, desde 2003. A equipe também possui um histórico forte em seu estádio, já que não perde há 38 partidas na fase de grupos, ou na fase de liga da Liga dos Campeões, na Allianz Arena, com 36 vitórias e dois empates.

O Bayern disputa o confronto após empatar sem gols com o Schalke no Campeonato Alemão, resultado que encerrou uma longa série do gigante bávaro sem esse tipo de resultado em âmbito nacional, enquanto o Bodø/Glimt entra na partida depois de ter se tornado uma das principais surpresas do futebol europeu na temporada passada, quando alcançou resultados marcantes diante de grandes clubes.

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