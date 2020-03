Na esteira da convocação, Paulinho faz sua melhor exibição pelo Leverkusen

Convocado por André Jardine para a seleção olímpica na última sexta, o ex-jogador do Vasco fez sua melhor exibição no futebol europeu

Quando Paulinho deixou o rumo ao futebol alemão, em 2018, a expectativa era grande em cima do meio-campista. Afinal de contas, apesar da pouca idade, o atleta já havia se colocado como um dos principais nomes do Gigante da Colina antes de o pagar cerca de 20 milhões de euros pelos seus serviços.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Entretanto, ao contrário do cenário visto no , o tempo de jogo não foi garantido para Paulinho no Velho Continente. Na verdade, ainda não é, mas isso pode começar a mudar. Em sua segunda temporada defendendo o time da Aspirina, o meio-campista já demonstra sinais de evolução. E isso pôde ser visto neste sábado (07), na goleada por 4 a 0 de sua equipe sobre o Eintracht , pela 25ª rodada da alemã.

Mais times

Titular pela primeira vez nesta temporada, atuando como “camisa 10” ainda que caindo também pelos lados, o jovem de apenas 19 anos fez valer o ganho de confiança por ter sido mais uma vez incluído na lista de convocados da seleção olímpica e mostrou que pode decidir jogos.

Havertz abriu o placar aos 4 minutos, mas para encaminhar logo os três pontos, Paulinho deu a assistência para Bellarabi ampliar aos 14’. Jogo praticamente resolvido antes da metade da primeira etapa.

Foi o seu primeiro passe para gol com a camisa do clube alemão após 31 jogos disputados. E para mostrar definitivamente ao técnico Peter Bosz que pode ser ainda mais utilizado, o ex-vascaíno transformou a vitória em goleada com dois gols no segundo tempo.

Mais artigos abaixo





Um sábado inesquecível para Paulinho, brasileiro habilidoso e promissor. Atuação que serve para que tanto o seu treinador quanto o clube, que historicamente formam e desenvolvem bons jogadores, deem ao meio-campista ainda mais oportunidades no futuro.

Com o resultado, o Leverkusen segue forte na briga para conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.