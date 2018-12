Na Espanha, pedem mais minutos de Vinicius Junior no Real Madrid

Jovem brasileiro tem encantado torcida e imprensa que deseja ver o atleta atuando com mais tempo na equipe

Desde que chegou ao Real Madrid, Vinicius Júnior vem conquistando os torcedores. O carisma, a simplicidade e o sorriso são as armas do menino de 18 anos que tem dado conta do recado toda vez que entra em campo pelo time merengue.

No entanto, o entusiasmo com o jogador tem sido motivo de pressão da imprensa espanhola que, inclusive, fez duras críticas a Lopetegui, por não dar mais espaço para a joia brasileira. Desde a saída do ex-treinador, Vinicius tem ganhado mais minutos com Solari e demonstrado evolução.



Um artigo do jornal Marca desta quarta-feira(26), fez uma publicação pedindo ainda mais espaço para o garoto na equipe. No texto, os dizeres "peça que falta para engrenar a equipe de Santiago Solari", demonstra o quanto há expectativa sobre o brasileiro.

A verdade é que Vinicius está feliz no novo clube e demonstra isso em campo, um drible bonito, uma jogada de efeito, gols e assistências, fazem parte do repertório do garoto sempre que entra em campo. Mas a utilização dele ainda é um ponto bem ponderado por Solari, que entende a necessidade de ir com calma.

Mas que torcida e imprensa estão ansiosos para assistir cada vez mais de Vinicius Júnior fica evidente na Espanha, que aguarda pelo nascimento de mais uma estrela brasileira.