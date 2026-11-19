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O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, afirmou em uma declaração emocionada estar convencido de que Jamal Musiala sairá fortalecido da difícil situação que enfrenta atualmente.

"A forma como esse garoto luta e o que ele está mostrando agora: espero que todos vocês também possam apreciar isso nos próximos meses e que ele consiga mostrar tudo isso em campo. Acredito nisso cem por cento", ressaltou Kompany, que voltará ao banco de reservas na noite de sexta-feira, contra o 1. FC Köln, após várias semanas afastado por motivo de doença , na entrevista coletiva da manhã de quinta-feira .

A doença de Musiala e as crises de ausência associadas a ela, que levaram a colapsos em dois amistosos da preparação de verão, estariam, assim como o próprio colapso de Kompany há algumas semanas , entre os momentos "dos quais podemos tirar muita força nesta temporada. Jamal demonstra neste momento uma mentalidade extraordinária e uma vontade enorme de voltar", disse Kompany.

Questionado em seguida, de forma indireta, sobre declarações polêmicas de Uli Hoeneß sobre Musiala , com as quais o presidente honorário do FCB ganhou as manchetes recentemente, Kompany fez uma breve pausa antes de dar uma resposta longa e marcante: "A pergunta certa deve ser: qual é o meu papel nesta situação? Meu papel é fazer tudo para que cada jogador do Bayern tenha sucesso e alcance seu máximo. [...] Garantir que Jamal volte dessa história em uma versão melhor. É com essa motivação que encaro cada dia."

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O que Vincent Kompany disse sobre Jamal Musiala?

Ele espera "que vocês e os torcedores, que não veem todos os dias o que Jamal mostra nos treinos — e não estou dizendo isso por dizer, falo muito sério —, também voltem a ver isso em campo muito em breve. E então não se pode esquecer quanta alegria um jogador assim pode proporcionar quando volta ao seu melhor nível. É por jogadores como ele que as pessoas vão ao estádio", disse o belga.

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No início de novembro, Hoeneß questionou, em entrevista à BR, se Musiala algum dia conseguiria recuperar seu nível anterior . Após os dois colapsos na preparação de verão, a dose da medicação para tratar a disfunção neurológica, que pode provocar esse tipo de crise de ausência, voltou a ser aumentada. Desde então, Musiala não teve mais episódios desse tipo. Ainda assim, Hoeneß chegou a expressar dúvidas ao falar do contrato de alto valor do jogador de 23 anos: "Mas agora ele continua recebendo dinheiro. Imaginem, porém, se o Bayern passasse a questionar o contrato dele. O que ele consegue entregar agora já não é o que está previsto no contrato."

Getty Images

Enquanto Kompany não comentou as declarações de Hoeneß, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, adotou um tom diplomático sobre o assunto: "Vocês sabem, ainda mais do que eu, que estou aqui há dois anos e meio, que Uli sempre pensa no seu clube e se preocupa com ele. Uli quer que o Bayern, a obra de sua vida, siga em frente e esteja entre os melhores da Europa. Esse é um lado. O outro é o que Vinnie acabou de dizer: estamos convencidos de que algo muito positivo pode surgir desta fase pela qual Jamal está passando."

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Musiala, afastado mais recentemente desde o fim de setembro por uma lesão nas fibras musculares, é "incrivelmente resiliente", elogiou Eberl. Kompany explicou que o jogador da seleção alemã ainda pode se beneficiar muito desse período difícil no futuro: "Uma fase tão difícil às vezes dá a esses jogadores exatamente o que talvez lhes faltasse antes: a força mental e física para construir o sucesso de uma carreira inteira."

Kompany explica como Musiala pode se beneficiar do período difícil

Kompany, que assumiu o Bayern no verão de 2024, ressaltou que Musiala vive agora uma fase "totalmente diferente dos meus primeiros seis meses no Bayern. Naquela época, ele era um pouco o 'menino de ouro', a quem todos diziam o quanto era incrível. Na época, era quase proibido criticá-lo. Mas, quando vejo como esse garoto lida com a situação agora, é por isso que sou treinador. Essas histórias me dão motivação." Ele não pode "levar Musiala ao sucesso falando em uma entrevista coletiva; isso só pode acontecer em campo. E meu papel é apoiá-lo nisso."

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Depois dos colapsos na preparação, Musiala foi reintegrado ao elenco com cautela. Em suas únicas partidas como titular nesta temporada até agora, contra o Bodö/Glimt (5 a 0, pela Liga dos Campeões) e o Union Berlin (7 a 0, pela Bundesliga), ambas em setembro, teve boas atuações e somou três participações diretas em gols (dois gols e uma assistência).

Na estreia do novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, contra a Holanda (1 a 1, pela Liga das Nações), no fim de setembro, Musiala deveria começar entre os titulares da seleção alemã, mas se machucou durante o aquecimento . Desde então, o meia precisou ficar afastado.

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Agora, tudo indica que Musiala fará seu retorno na partida de abertura da 10ª rodada da Bundesliga, contra o Colônia, na sexta-feira. Como Kompany confirmou, Musiala estará entre os relacionados, mas o técnico ainda não definiu se ele começará como titular.