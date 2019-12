Na despedida do Maraca, Gabigol fala em possível adeus: "a gente nunca sabe"

Emprestado até o final de dezembro, atacante só definirá o futuro após o Mundial de Clubes, que acontece em Doha, no Qatar

Nesta quinta-feira, o encara o Avaí em sua despedida do Maracanã nesta temporada. Será a última vez no ano em que o pisará no estádio, já que finaliza o Brasileirão contra o , na Vila Belmiro, no próximo domingo. E se a torcida está se preparando para a despedida, quem também parece estar no mesmo ritmo é Gabigol. Em entrevista coletiva nesta quarta(04), o atacante deixou no ar a possibilidade do adeus.

"Vai ser especial para mim, desde a primeira vez que eu entrei no Maracanã foi especial, sempre foi um sonho jogar no Maracanã com a camisa do Flamengo, essa pode ser a última vez, a gente não sabe. Vou tentar aproveitar da melhor maneira possível, me doar como sempre fiz. Espero que a casa esteja lotada como sempre, é algo indescritível, algo que nunca vou esquecer na minha vida. E se acontecer de eu voltar, eu vou ficar também muito feliz".

O atacante, que tem contrato de empréstimo até o fim de dezembro, também revelou que as conversas sobre o seu futuro estão em andamento, mas admitiu foco nos próximos jogos e principalmente na disputa do que ainda tem pela frente com o Rubro-Negro, neste mês, no Qatar.



"Não tenho pensado nisso. Só tenho pensado nos últimos jogos, no Mundial. Todos têm sonhos. Estou realizando um no Flamengo, tudo tem saído perfeito. Recordes, títulos... Tudo está sendo conversado, mas não há nada certo. Se for da vontade de Deus, que eu fique".

O Flamengo segue em compasso de espera pelo artilheiro da temporada. O Rubro-Negro chegou a ter tudo encaminhado com a para investir cerca de 18 milhões de euros na compra em definitivo do camisa 9, mas Gabigol pediu mais tempo para tomar uma decisão e situação só deverá ser finalizada quando o Rubro-Negro voltar de Doha.

Para não ser pego desprevido, o Flamengo começa a se movimentar no mercado e sondar outras opções como Diego Costa, recentemente noticiado aqui na Goal.com.

O Flamengo se despede do Maracanã nesta quinta-feira(05), diante do Avaí, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece às 20h (de Brasília).