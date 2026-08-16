O equatoriano Josué Caicedo fez sua estreia pelo Barcelona Atlètic, durante a vitória sobre o L'Hospitalet por 2 a 1, na Copa da Cidade de L'Hospitalet, deixando o jovem lateral-esquerdo boas impressões em sua primeira participação com o time reserva.

O Barcelona Atlètic conquistou sua primeira vitória na fase de preparação, após a derrota para o Unió Esportiva Tona por 2 a 1 e o empate com o Girona por 1 a 1.

A vitória veio graças aos gols de Ignasi Quer e Shane Kluivert, enquanto Caicedo apareceu pela primeira vez com a camisa da equipe, após sua chegada ao Barcelona em julho passado.

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A integração de Caicedo ao time foi adiada por conta de alguns procedimentos burocráticos, antes que o técnico brasileiro Juliano Belletti tivesse a oportunidade de contar com ele pela primeira vez. Em seguida, o jogador assinou seu contrato com o clube no dia seguinte, durante uma cerimônia da qual participou José Ramón Alexanko, diretor de futebol de base do Barcelona.

Caicedo atuou por 30 minutos diante do L'Hospitalet, depois de entrar no lugar de Landry Farré, e apresentou bom nível tanto na parte defensiva quanto na ofensiva, especialmente na pressão e na recuperação da bola após perdê-la, além de sua capacidade de cobrir o setor esquerdo e contribuir no ataque, de acordo com o jornal catalão "Mundo Deportivo".

Belletti disse após a partida sobre o jogador equatoriano: "Sabemos como ele é, e aos poucos vai ganhando confiança. Quando chegar a hora de aparecer no campeonato, ele precisa estar pronto. Se ele está aqui, é por um motivo, e é preciso aproveitá-lo".

Caicedo tem 18 anos e chegou ao Barcelona vindo do LDU Quito, do Equador, por empréstimo, com opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros.