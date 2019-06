Na Copa América de estádios ‘vazios’, troca de ingresso é garantia de casa cheia

Esqueça o lanche de pernil ou o churrasco improvisado desde cedo: na sem casa cheia, o esquenta é numa longa fila a quilômetros de distância do estádio.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Nesta segunda-feira, menos de cinco horas antes da estreia de e no Morumbi, a espera para trocar ingressos no Memorial da América Latina, na Barra Funda, era de cerca de duas horas. Torcedores já uniformizados, na grande maioria chilenos, se revezavam na fila e procuravam alguma cerveja nos arredores.

Pior: se alguém havia pensado em chegar cedo ao estádio, o horário ficou comprometido por culpa da longa espera e da alta probabilidade de enfrentar o horário de rush paulistano quando for encarar as 12 estações de metrô ou os cerca de 12 quilômetros num táxi. A bola rola às 20h para Chile x Japão, em duelo do grupo C que fecha a primeira rodada.

Mesmo tendo dois locais de jogos, Morumbi e Arena , foi mantida a mesma programação das outras sedes para troca de ingressos comprados na internet. Apenas um ponto por cidade, e nunca nos estádios.

Filas foram relatadas por torcedores nos últimos dias em mais de um ponto de troca. O cenário é quase uma ironia diante do que se viu na primeira rodada da Copa América: arquibancadas longe da lotação máxima e o Comitê Organizador Local (COL) preocupado com a grande sobra de ingressos.

Nem a seleção brasileira escapou. Na última sexta-feira, na abertura oficial da Copa América, o time de Tite venceu a por 3 a 0 diante de 47 mil pessoas presentes, quando a expectativa era que cerca de 70 mil torcedores estivessem no Morumbi. A equipe de Tite tenta encontrar mais calor humano em Salvador nesta terça-feira, quando pega a a partir das 21h30.