Na busca pelo “sim” de Filipe Luís, dirigentes do Flamengo viajam à Espanha

Dirigentes tentam receber resposta do lateral-esquerdo a tempo de inscrevê-lo na Libertadores 2019

A negociação envolvendo o e Filipe Luís deverá chegar ao fim nos próximos dias. De acordo com informações do site espanhol AS, Marcos Braz e Bruno Spincel, vice-presidente de futebol e diretor executivo do Fla, respectivamente, estão a caminho de Madri para uma reunião com o lateral-esquerdo.

As pretensões são positivas a respeito da vinda do atleta ao clube carioca. Em rápida passagem pela , ambos vão aproveitar a ocasião para se encontrarem com Filipe nesta quarta-feira (17), ou na quinta-feira (18). A proposta já está com o lateral e foi apresentada pela dupla em maio deste ano. O empresário e ex-jogador do Flamengo, Sávio Bortolini é o representante do jogador na negociação.

Envolvidos na negociação de Filipe Luís estão otimistas quanto a concretização do negócio com o #Flamengo. Entra aspas:



“Tudo caminhando” — Raisa Simplicio (@simpraisa) 17 de julho de 2019

Agora, resta aguardar a aprovação do atleta para que o mesmo seja inscrito na Libertadores 2019. O Flamengo ainda tem a opção de trocar até cinco nomes na atual relação do time no torneio, com prazo para a próxima segunda-feira (22).

Campeão da com o , Filipe Luís voltou para com o intuito de resolver questões pessoais além de decidir sobre a sequência no . Ainda segundo o portal de notícias, o lateral irá escutar pela última vez, uma nova proposta do time espanhol. Vale ressaltar que o vínculo entre Filipe e o Atlético terminou no último dia 30 de junho.

Na Europa há 15 temporadas, Filipe Luís deixou claro a dúvida sobre retornar ao futebol brasileiro ou seguir na Europa. O atleta despertou interesse de , , e .