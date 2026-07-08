Na ausência contínua dela... França e Argentina disputam o recorde da Itália

A França e a Argentina igualaram o recorde histórico da Itália nas quartas de final da Copa do Mundo, depois que a seleção latino-americana derrotou o Egito por 3 a 2, enquanto a França avançou após vencer o Paraguai por 1 a 0.

De acordo com a rede francesa “stats foot”, tanto a França quanto a Argentina chegaram às quartas de final da Copa do Mundo pela nona vez na história, empatando com a Itália na quarta posição na lista das seleções que mais chegaram a essa fase.

Leia também

Vinícius revela aos jogadores da Seleção Brasileira sua posição sobre a renovação com o Real Madrid

Estrela da França alerta: não será fácil contra o Marrocos

O Brasil lidera a lista, tendo chegado às quartas de final 15 vezes, seguido pela Alemanha, com 14 vezes, e pela Inglaterra, com 11 vezes.

A seleção francesa enfrentará o Marrocos nas quartas de final, enquanto os dançarinos do tango se defrontam com a Suíça.

Vale lembrar que a França e a Argentina disputaram a final da última Copa do Mundo (Catar 2022), vencida pela seleção latino-americana nos pênaltis, após o empate em 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Por outro lado, a Itália ficou de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após ter sido eliminada na repescagem pela Bósnia e Herzegovina nos pênaltis.



