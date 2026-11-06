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San Jose Earthquakes v Atlanta United FCGetty Images
Oliver Maywurm
Traduzido por

"Na Alemanha, tive que passar por muita merda": ex-promessa da seleção alemã revela detalhes chocantes sobre tempos difíceis

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O ex-jogador da seleção alemã Timo Werner falou abertamente sobre fases muito difíceis de sua carreira até aqui.

"Passei por muita merda na minha carreira. Também tive que passar por muita merda na Alemanha. Houve momentos em que eu ficava em casa e estava realmente no fundo do poço", revelou Werner, que se transferiu do RB Leipzig para o San Jose Earthquakes, da MLS, no início do ano, no podcast The Late Run.

Uma simulação de falta em um jogo do Campeonato Alemão pelo Leipzig contra o FC Schalke 04, em dezembro de 2016, marcou Werner por anos. A partir dali, torcedores adversários passaram a fazer dele alvo frequente de cânticos ofensivos e hostilidades. "Passei por muita coisa na Alemanha porque simulei uma falta uma vez. Depois disso, ficaram anos pegando no meu pé por lá", explicou o atacante.

Timo Werner sobre cânticos ofensivos na Alemanha: "Que diabos?"

As situações foram tão desgastantes que, em determinado momento, ele se perguntou: "Que diabos? Não importa a qual estádio eu vá, sou vaiado em todos. Cantavam músicas sobre mim, inventavam coisas o tempo todo. Foi muito difícil." Werner ressaltou que já não conseguia circular sem ser incomodado em nenhuma cidade alemã e que hoje tem muito orgulho da forma como lidou com tudo isso.

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Nascido em Stuttgart, Werner já foi considerado uma das maiores promessas para o ataque da seleção alemã. Por muito tempo, foi a primeira opção para atuar como centroavante e, entre outras ocasiões, foi titular na posição durante a decepcionante Copa do Mundo de 2018. Em 2020, o Chelsea pagou 53 milhões de euros por sua transferência, e ele conquistou a Champions League com os Blues em sua primeira temporada na Inglaterra.

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Ainda assim, segundo ele, as coisas no Chelsea aconteceram de forma "parecida" com o que havia vivido na Alemanha. "Perdi algumas chances e, depois disso, passaram a pegar no meu pé", recordou Werner sobre seu período em Stamford Bridge. Em 2022, deixou os Blues e voltou ao Leipzig. Inicialmente, ainda fez parte da seleção alemã. Desde junho de 2023, porém, não voltou a ser convocado. Sua última partida pela equipe até agora, a 57ª no total, foi em março de 2023.

Timo Werner acabou totalmente sem espaço no RB Leipzig

No Leipzig, as coisas foram de mal a pior. Nem mesmo um empréstimo de um ano e meio ao Tottenham Hotspur deu novo impulso à carreira de Werner. Como, depois disso, ele praticamente não tinha mais espaço no RB, deixou o futebol europeu em janeiro e se juntou ao San Jose.

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O jogador de 30 anos assinou contrato até o verão de 2028 e voltou a ter importância em campo. Em 22 partidas pelo San Jose Earthquakes até agora, Werner marcou seis gols e deu sete assistências. Terceiro colocado na Conferência Oeste, o San Jose já está classificado para os playoffs da MLS.

Written byOliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: 

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

🎯 Principais atividades no trabalho:

Pesquisar e escrever notícias (principalmente de transferências)

Delegar artigos de SEO

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.

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