Na 2ª final da Champions, Klopp promete mais no Liverpool: "estamos só começando"

Técnico do Liverpool está prestes a disputar sua segunda final seguida de Champions, mas diz que a equipe ainda vai mostrar mais futebol

Na segunda temporada à frente do , Jurgen Klopp conseguiu a vaga na . Na terceira, chegou à final do torneio europeu. Na quarta, está novamente na decisão do torneio de clubes mais importante do mundo. E, independentemente do que aconteça neste sábado, em Madri, diante do Tottenham, ele avisa: "Estamos só começando".

"A jornada não acabou, nem para mim nem para ninguém. Nós sentimos que estamos só começando e ainda tem muita coisa por vir", diz Klopp em entrevista exclusiva ao programa oficial da final Champions League, que cedeu à Goal alguns trechos da conversa com o treinador.

Nesse papo, Klopp defendeu a importância de não só ter tempo para desenvolver seu trabalho, como também de explicar aos poucos o que deseja ver em campo. A estratégia tem dado certo, como mostram o vice-campeonato da Premier League que teve pontuação histórica e a segunda final seguida da Champions.

"Acho que depois de cinco dias os jogadores [do Liverpool] já sabiam quais eram minhas ideias. Estava claro que os jogadores me conheciam e conheciam o Dortmund. Estava claro como nós queríamos jogar, mas não queríamos empurrar tudo para cima deles no começo. Queríamos usar as qualidades dos jogadores e dar a eles mais confiança, então eles teriam a confiança de que são os jogadores certos para o Liverpool. Mas, claro, você precisa de tempo até ver isso em capmo. Não sei quanto tempo demorou, mas precisamos de um tempo".

