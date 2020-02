Musto, Lindoso e até o ataque: escolhas de Coudet não agradam torcida do Inter

Mesmo com um jogador a mais no segundo tempo, o Internacional ficou no zero com a Universidad de Chile, pela pré-Libertadores

O técnico Eduardo Coudet surpreendeu os torcedores do com a escalação do time para enfrentar a Universidad de , nesta terça-feira (04), no jogo de ida da pré-Libertadores.

A presença de Rodrigo Lindoso centralizado no meio, em um papel teoricamente mais ofensivo, irritou alguns. Mas a opção tinha o seu motivo: reforçar o meio-campo para dar mais liberdade a Andrés D’Alessandro, que sob o comando do treinador argentino começa a ser usado mais próximo da área, quase como um atacante.

Mas as escolhas de Coudet não deram certo nem mesmo no segundo tempo, quando o Inter teve um homem a mais graças à expulsão de Walter Montillo. Mesmo fora de casa, o teve mais posse de bola (67%) durante toda a partida, mas não soube traduzir isso em gols.

Visivelmente ainda longe de sua melhor forma física, Paolo Guerrero fez seu segundo jogo e não conseguiu levar muito perigo no ataque. Não houve boa sincronização do atacante peruano com D’Alessandro, que voltava muito para construir as jogadas. Edenílson, volante, protagonizou a principal chance ao cabecear com perigo na faixa de campo onde teoricamente deveria estar D’Alessandro neste esquema de Coudet.

Rodrigo Lindoso, que fez um bom 2019 atuando na frente da zaga, também não conseguiu jogar o seu melhor. Atrás do camisa 19, o cão de guarda que protegeu a linha defensiva foi Damián Musto, jogador contratado sob a indicação de Coudet. O argentino, entretanto, não foi bem e foi o jogador mais criticado pelos torcedores nas redes sociais.

Quarta falta do Musto e cartão amarelo. Quantos cartões ele vai ter no ano? — yan 🧣 🇦🇹 (@DeleAllisci) February 4, 2020

Esse time do Internacional é absolutamente desprovido de talento. O único que sabe tratar a bola com jeito é o D’Alessandro, que está velho. Escalar volante aberto como atacante dá nisso. E esse Musto? Parece um Guiñazu sem fôlego! — Renato M. Prado (@RMPoficial) February 4, 2020

Rapaaaizzz! Que livramento esse Musto não ter vindo pro ... — Grêmio acima de tudo, Inter abaixo de todos (@MaisCopero) February 4, 2020

alguém faz o coudet tirar o musto. vai acabar sendo expulso, já fez 6 faltas e tem cartão — bianca (@sci_bia) February 4, 2020

Musto não agradou e Lindoso só começou a render melhor quando voltou à sua posição mais habitual, justamente após as mudanças feitas por Coudet. O ataque com Guerrero e D’Alessandro não mostrou, desta vez, encaixe.

Musto, a posição de Lindoso e a configuração de ataque: no duelo de ida contra os chilenos, nenhuma das estratégias de Coudet funcionou. A expectativa do torcedor colorado é que isso mude para o duelo de volta, marcado para a próxima semana no Beira Rio.