Musto expulso em Gre-Nal? Torcida do Inter não ficou surpresa; vejas as reações

O volante Damián Musto foi expulso ainda no primeiro tempo, mas a maioria nem se surpreendeu

Gre-Nal sem polêmica não é Gre-Nal. O personagem da vez foi Dámian Musto, volante do , que após puxar a camisa do gremista Diego Souza, acabou recebendo cartão vermelho.

A grande questão, no entanto, é que a torcida colorada nem ficou surpresa com a expulsão do argentino, isso porque os números dele no Inter já davam a torcida a sensação de que, em um jogo mais pegado, como o clássico gaúcho, ele pudesse receber um vermelho.

6 JOGOS, 5 AMARELOS E 1 VERMELHO. DAMIÁN MUSTO. — 🇦🇹𝖇𝖆𝖌𝖊𝖙𝖙𝖎🇦🇹 (@pxdsbagetti) February 15, 2020

Nas redes sociais, os torcedores estão criticando muito a postura do jogador e o técnico, Eduardo Coudet, por tê-lo escalado.

Musto ser expulso era só previsto — Amaral 🇦🇹 (@amaralm_) February 15, 2020

Sabia que o musto ia ser expulso , mas não no primeiro tempo — Matheus 🧣 (@matheusdaniel55) February 15, 2020

Musto tomou amarelo em todos os jogos, era visível que em um greNAL ele seria expulso. — Wilson (@_WilsonGrimaldi) February 15, 2020

A expulsao do musto era vista, todo jogo ele toma amarelo, ele tem que muda seu jeito. — Felipe rhoden🇮🇩🧣 (@Feholiveira15) February 15, 2020

Musto é muito burro. Estava na cara que ia ser expulso — Vamos Inter (@VamosInteer) February 15, 2020

Esse Musto tem 32 anos mesmo?? Que eu saiba jogador que já tem amarelo e puxa um adversário no meio campo é juvenil. — Matheus Serdeira 🇦🇹🧣 (@MathSerdeira11) February 15, 2020