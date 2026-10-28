Mustapha Hadji, lenda da seleção do Marrocos, explicou o motivo pelo qual o Marrocos sofre nos torneios da Copa das Nações Africanas, num momento em que a equipe conquista resultados de destaque na Copa do Mundo.

A seleção marroquina alcançou as semifinais da Copa do Mundo de 2022, no melhor feito árabe e africano da história, antes de dar continuidade ao seu brilho e chegar às quartas de final da edição seguinte.

Ainda assim, a seleção do Marrocos não alcançou o mesmo sucesso na Copa das Nações Africanas, pois, entre 20 edições, foi campeã em apenas uma ocasião, em 1976, ou seja, há 50 anos, enquanto a definição de quem será o campeão da edição de 2025 permanece pendente de decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

Além de ter chegado à partida final na última edição do torneio, a seleção marroquina havia alcançado a mesma fase na edição de 2004, antes de perder para a irmã Tunísia, dona da casa.

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Sobre o motivo dessa disparidade, Hadji afirmou, em entrevista em vídeo à Kooora que será publicada posteriormente, que "90% dos jogadores da seleção marroquina são originalmente da Europa e não sabem jogar nos campos africanos".

Por outro lado, Hadji citou a seleção do Egito, a maior vencedora da Copa das Nações Africanas, considerando que o fato de seus jogadores estarem acostumados ao ambiente africano lhes confere uma vantagem nesse torneio.

E explicou: "90% dos jogadores da seleção do Egito, por exemplo, são egípcios criados no Egito e acostumados à natureza do ambiente do continente africano".

Hadji acrescentou: "A seleção do Marrocos chegou à final da Copa Africana duas vezes, na Tunísia em 2004 e no Marrocos em 2025, mas fracassa sempre que o torneio é realizado em países não árabes, com ambientes difíceis, como Gabão e Camarões".

A lenda da seleção do Marrocos encerrou suas declarações a esse respeito dizendo: "Os jogadores do Marrocos que vêm da Europa também carecem de motivação sempre que jogam na África, ao contrário do que acontece quando se trata da Copa do Mundo, e esperamos que essa situação mude no futuro".

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