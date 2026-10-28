Mustapha Hadji à Kooora: Wahbi joga no estilo do Barcelona; e Yamal tem sangue marroquino

Mustapha Hadji, ex-astro da seleção marroquina, afirmou que Mohamed Ouahbi, atual técnico da equipe, é influenciado pelo estilo que consagrou o Barcelona, destacando que todos os marroquinos torcem por Lamine Yamal, apesar de ele preferir defender a seleção espanhola em vez de Marrocos.

Ouahbi apostou em Ismael Saibari, ex-astro do PSV, da Holanda, e atualmente no Bayern de Munique, como falso 9 na Copa do Mundo de 2026, competição em que o jogador brilhou e foi um dos grandes destaques de Marrocos.

Questionado sobre se a seleção marroquina sofre com uma crise na busca por um centroavante de ofício, Hadji ressaltou que a equipe tem abundância de opções ofensivas, mas que Ouahbi possui uma flexibilidade tática que o leva a jogar de mais de uma maneira.

Hadji disse, em entrevista em vídeo à Kooora que será publicada posteriormente, "temos opções ofensivas jovens que brilharam na Copa do Mundo Sub-20, entre elas Yassir Zabiri, que joga no Campeonato Espanhol, e não vejo que exista uma crise nessa posição na seleção marroquina".

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E acrescentou: "é verdade que Saibari comandou o ataque na Copa do Mundo, apesar de não ser um atacante clássico, mas Mohamed Ouahbi consegue empregar seus jogadores de mais de uma forma, e ele é influenciado pelo estilo do Barcelona".

O ídolo de Marrocos prosseguiu: "Ouahbi pode contar com um falso 9, assim como fez Pep Guardiola com o Barcelona no passado, e como faz Hansi Flick atualmente".

Hadji explicou que Saibari, por sua vez, é capaz de atuar em mais de uma posição no setor ofensivo, seja como centroavante camisa 9, como meia armador camisa 10, ou pelos lados.

"40 milhões de marroquinos torcem por Yamal"

Em outro contexto, Hadji não demonstrou irritação com Lamine Yamal, astro do Barça, que há cerca de 3 anos escolheu defender a seleção espanhola em vez de Marrocos, e o ex-astro ressaltou que o jovem jogador "tem sangue marroquino".

Em setembro de 2023, Yamal vestiu a camisa da seleção espanhola pela primeira vez, e conseguiu conquistar feitos notáveis nos últimos três anos ao ser campeão da Copa do Mundo e da Eurocopa, apesar de ainda ter 19 anos de idade.

Hadji disse: "apesar de Yamal representar a Espanha hoje, nós, como marroquinos, o amamos e torcemos por ele, e consideramos que seu sangue é marroquino; ele era jovem quando tomou a decisão e joga no Barcelona, o maior clube do mundo, e sofreu com as pressões; era difícil recusar a oportunidade de jogar pela seleção principal da Espanha em uma idade tão jovem".

E acrescentou: "é verdade que a presença de Yamal na seleção marroquina teria feito uma grande diferença, mas, graças a Deus, de qualquer forma, hoje 40 milhões de marroquinos torcem por ele com a Espanha".

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