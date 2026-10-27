Mustapha Hadji, lenda da seleção de Marrocos, afirmou que Marrocos merece vencer a Copa Africana de Nações de 2025 às custas de Senegal, com base nos regulamentos da Confederação Africana de Futebol (CAF), destacando que o árbitro da famosa partida final, o congolês Jean Jacques Ndala, cometeu um grande erro.

Hadji disse, em entrevista em vídeo para a Kooora que será publicada posteriormente: "O futebol está sujeito às leis, e a lei diz que, se os jogadores saem do campo, há uma punição. De modo geral, espero que essa crise não se repita, pelo bem do futuro do futebol africano".

Sobre se esperava uma decisão a favor de Marrocos, disse: "Se Deus quiser. Marrocos não cometeu nenhum erro, enquanto os jogadores de Senegal saíram do campo. Portanto, a lei diz que Marrocos tem o direito de recuperar o título da Copa Africana".

A respeito do pedido de Senegal para anular a decisão da CAF e recuperar o título continental, uma vez que o árbitro concluiu a partida e, portanto, o resultado alcançado em campo deveria ser considerado, Hadji dirigiu críticas ao árbitro congolês.

E explicou: "Entendo que o árbitro cometeu um grande erro ao decidir concluir a partida após a saída dos jogadores de Senegal. E o estranho é que o árbitro de vídeo assistente e os responsáveis da Confederação Africana deixaram o árbitro tomar a decisão sozinho, sem intervir".

O ex-astro marroquino prosseguiu: "Os senegaleses conhecem a lei e sabem bem o que aconteceu. É verdade que venceram a partida em campo, mas eles têm consciência de que o árbitro tomou sua decisão para manter a continuidade da partida sem problemas maiores".

Em seguida, ponderou: "Mas as leis da CAF e da FIFA dizem que, em caso de saída dos jogadores do campo por mais de 10 ou 15 minutos, tem de haver uma punição".

"Rejeitar a decisão do CAS prejudicará o futuro da África"

Sobre se esperava objeções da opinião pública marroquina caso a decisão fosse a favor de Senegal, Hadji respondeu: "Espero que a decisão final valha para todos, seja quem for, mas, se Deus quiser, a decisão será a favor de Marrocos".

O astro, premiado como Melhor Jogador da África em 1998, enfatizou: "Estamos falando da lei do futebol. Não roubamos a taça sem razão, mas sim a ganhamos dentro da lei, de acordo com os acontecimentos que se deram em campo".

Sobre a possibilidade de recorrer da decisão aguardada do CAS, Hadji encerrou sua fala dizendo: "Acho difícil ir além nesse assunto, especialmente porque isso prejudicará o futuro do esporte na África. Quero que o mundo saiba que existe uma lei que rege o futebol africano".

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Quais são os detalhes da crise entre Marrocos e Senegal?

A seleção de Senegal havia derrotado a anfitriã Marrocos pelo placar de 1 a 0 na partida final, disputada em Rabat no último dia 18 de janeiro.

Mas a CAF aceitou posteriormente o recurso apresentado pela Federação Marroquina de Futebol para que Marrocos fosse considerado vencedor do título, em razão da retirada dos jogadores de Senegal do campo, em protesto contra a decisão de Ndala de marcar um pênalti para os donos da casa nos minutos finais do tempo normal da partida.

Ainda assim, a Federação Senegalesa não se rendeu e apresentou um recurso contra a histórica e inédita decisão da CAF junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.

Por sua vez, o tribunal realizou uma audiência com a presença de representantes de Marrocos, de Senegal e da CAF em outubro deste ano para julgar a questão, e anunciou que a decisão final será divulgada no fim de novembro.