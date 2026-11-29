Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A derrota de seu Estudiantes por 1 a 0 para o Palmeiras na final da Copa Libertadores marcou a última partida da carreira de Fernando Muslera, goleiro uruguaio nascido em 1986: "É o fim da minha carreira. Sei que não existe filme melhor do que este. Encerrar minha carreira neste campo, onde comecei. Com os torcedores do Estudiantes, aos quais sou imensamente grato pelo sacrifício que fizeram para estar aqui. Meu coração está muito feliz, independentemente do resultado, por tudo o que conquistamos".

Sobre a derrota na final: "Quero parabenizar o Palmeiras pelo resultado. Acho que é um fim de carreira muito positivo, porque viemos com o Estudiantes, o time que me acolheu, com a torcida, com minha família, para lutar pela glória. Acho que não há fim melhor do que este. Essas são minhas emoções, meus sentimentos..."

"Foi uma partida dura e disputada. Eles encontraram o gol naquele lance. Agradeci aos meus companheiros pelo empenho e pelo trabalho; neste ano e meio em que estive no clube, lutamos pela glória. Saio extremamente feliz", comentou Muslera.

Muslera encerra a carreira com 741 partidas por clubes e 754 gols sofridos. Pela seleção uruguaia, foram 137 jogos e 139 gols sofridos. Muslera defendeu Montevideo Wanderers (2004-2007), Nacional (2007-08), Lazio (2007-2011), Galatasaray (2011-2025) e Estudiantes (2025-26).

Publicidade Publicidade

Pela Lazio, Muslera disputou 113 partidas, sofreu 133 gols e conquistou uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália. O goleiro uruguaio passou a parte mais importante da carreira no Galatasaray, onde conquistou, entre outros títulos, oito Campeonatos Turcos. Com o Uruguai, Muslera venceu a Copa América em 2011.