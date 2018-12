Museu do Real Madrid já exibe sua mais nova atração, o troféu do Mundial de Clubes 2018

Clube merengue venceu a última edição do torneio ao derrotar o Al Ain na decisão

Quem for fazer o Tour Bernabéu a partir de agora poderá ver o troféu da mais recente conquista do Real Madrid: o do Mundial de Clubes. A taça foi conquistada no último dia 22 de dezembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A taça está na seção último Troféu ao lado da camisa utilizada na grande decisão contra o Al Ain. Os torcedores podem tirar fotos no local.