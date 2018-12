Murillo será apresentado nesta quinta como jogador do Barcelona

O jogador colombiano Jeison Murillo é a nova contratação do Barcelona para a segunda metade da temporada 2018/19.

Segundo o jornal Sport, o zagueiro chega do Valencia como empréstimo, e possui opção de compra em 25 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões).

Murillo já realizou exames médicos nas dependências do Barça, e será apresentado oficialmente no clube catalão nesta quinta-feira (27), onde vestirá a camisa do time, entrará no gramado do Camp Nou e atenderá a imprensa na famosa sala Ricard Maxenchs.



(Foto: FC Barcelona)

A estreia de Murillo pelo Barça pode acontecer na primeira partida de 2019, contra o Getafe, se bem que o mais provável é que Ernesto Valverde lhe dê minutos como titular no duplo duelo contra o Levante.

O colombiano já foi autor de algumas polêmicas no futebol mundial, como quando arranjou confusão com Neymar, na Copa América, e causou a expulsão de Cristiano Ronaldo, nesta Champions League.