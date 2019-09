Muriel melhor que Alisson? Torcida do Fluminense está em Lua de Mel com seu goleiro

Depois de uma atuação destacada na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, os torcedores do Tricolor Carioca não pouparam nas comparações bem humoradas

No primeiro jogo desde a demissão de Oswaldo de Oliveira, o conseguiu, neste domingo (29), uma vitória importante em sua luta contra o rebaixamento. E se deixou o Maracanã com uma vitória por 2 a 1 sobre o , também foi por causa de mais uma boa exibição do goleiro Muriel.

O guardião do fez três boas defesas, que ajudaram a manter o resultado final – que deixa a equipe carioca com 22 pontos, três de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Felizes com o bom desempenho do goleiro, torcedores do Fluminense se empolgaram e disseram que Muriel, inclusive, é melhor que o seu irmão, Alisson, titular do e seleção brasileira. Confira, abaixo, os recados dos torcedores!

Se o Alisson demorar pra voltar, será conhecido como "O irmão do Muriel". — André Ramone (@AndreRamone6) September 29, 2019

Alisson melhor goleiro do mundo

Muriel melhor goleiro do

Se não gostou morde as costas — Torcida Nit Tricolor (@TNitTricolor) September 29, 2019

Muriel >>>> Alisson — Marcos Coutinho (@Marcos_Markov75) September 29, 2019

Muriel >>>>>>> Alisson — ᴊᴏsʜ ᶠᶠᶜ (@jordanffc) September 29, 2019